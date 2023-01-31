 

Закрытые веки и сгоревшее лицо: Тело удравшего за границу Маликова нашли с удавкой на шее

31.01.2023, 5:00, Разное
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Знаменитый музыкант, судя по социальным сетям его дочери, в свой день рождения удрал за границу. Почему бы не провести время в кругу семьи где-нибудь на курорте в столь важный день? В какой именно точке мира оказался Дмитрий Маликов, не понятно, но окружают его пальмы, океан и белый песок!

Вчера сладкоголосому певцу стукнуло 53 года. В своем микроблоге он опубликовал пост с благодарностью за поздравления, однако не показал ни одного снимка, сделанного в последнии дни своего 52-го года жизни. Хорошо, что дочь Стефания подсуетилась и собрала целую серию фотографий со звездным отцом.

Благодаря ей, поклонники нашли тело удравшего за границу Дмитрия Маликова с удавкой на шее. Слава Богу, не в прямом смысле. Ракурс снимка, на котором изображен артист в обнимку со своими детьми на пальме, выбран так, что какая-то веревка с петлей на конце как бы ложится на его тело. Вот такой обман зрения сделал фотограф.

Более того, музыкант в кадре получился не самым удачным образом: сгоревшее на солнце красное лицо и закрытые веки попали в объектив. Впрочем, наследница звезды посчитала эту фотографию милой.

“Вот такой праздничный бутерброд получился! с днем рождения, папуля!” – написала дочь Дмитрия Маликова, сопроводив фразу сердечком.


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