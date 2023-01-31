Focus – подарок Кремлю — глава ХДС раскритиковал антироссийские заявления Бербок

Министр иностранных дел Анналена Бербок сделала подарок Кремлю, заявив о том, что Европа «ведёт войну с Россией», пишет на страницах Focus лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его словам, Москва рада такое слышать и будет распространять эти слова по всем доступным ей каналам. Немецкий политик считает, что произошедшее свидетельствует об отсутствии скоординированности в коалиционном правительстве ФРГ по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности.



AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила «грубую ошибку» и сделала «подарок кремлёвской пропаганде», заявив о том, что «мы ведём войну с Россией», пишет на страницах Focus лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его словам, такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряжённой ситуации необходимо взвешивать каждое слово, подчеркнул немецкий политик.

Больше всего в цитате Бербок Мерца смутило слово «мы». По его мнению, Москва рада такое слышать и будет распространять эти слова по всем доступным ей каналам. При этом глава ХДС допускает, что плохо выразиться может любой, но в контексте всего произошедшего за неделю складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии в целом нет скоординированности по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности.

Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление Бербок о том, что в будущем ФРГ предоставит другим странам разрешение на экспорт танков Leopard. Канцлер, однако, по этому поводу молчит. На прошлой же неделе во вторник в СМИ появилась информация о том, что Германия всё-таки поставит Украине «леопарды». В среду Олаф Шольц её подтвердил, но не в формате правительственного заявления, а в рамках обсуждения действий правительства в бундестаге.

И в качестве причины, по которой он всё-таки решился на такой шаг, канцлер привёл только то обстоятельство, что и американцы дали своё согласие на поставку танков Abrams. При этом он ни словом не обмолвился о возможной угрозе нового наступления со стороны России. Так что граждане Германии так и не получили ответов на вопросы, которые их волнуют, заключает Мерц: «А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения».