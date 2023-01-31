 

Focus – подарок Кремлю — глава ХДС раскритиковал антироссийские заявления Бербок

31.01.2023, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел Анналена Бербок сделала подарок Кремлю, заявив о том, что Европа «ведёт войну с Россией», пишет на страницах Focus лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его словам, Москва рада такое слышать и будет распространять эти слова по всем доступным ей каналам. Немецкий политик считает, что произошедшее свидетельствует об отсутствии скоординированности в коалиционном правительстве ФРГ по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности.


AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила «грубую ошибку» и сделала «подарок кремлёвской пропаганде», заявив о том, что «мы ведём войну с Россией», пишет на страницах Focus лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его словам, такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряжённой ситуации необходимо взвешивать каждое слово, подчеркнул немецкий политик.

Больше всего в цитате Бербок Мерца смутило слово «мы». По его мнению, Москва рада такое слышать и будет распространять эти слова по всем доступным ей каналам. При этом глава ХДС допускает, что плохо выразиться может любой, но в контексте всего произошедшего за неделю складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии в целом нет скоординированности по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности.

Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление Бербок о том, что в будущем ФРГ предоставит другим странам разрешение на экспорт танков Leopard. Канцлер, однако, по этому поводу молчит. На прошлой же неделе во вторник в СМИ появилась информация о том, что Германия всё-таки поставит Украине «леопарды». В среду Олаф Шольц её подтвердил, но не в формате правительственного заявления, а в рамках обсуждения действий правительства в бундестаге.

И в качестве причины, по которой он всё-таки решился на такой шаг, канцлер привёл только то обстоятельство, что и американцы дали своё согласие на поставку танков Abrams. При этом он ни словом не обмолвился о возможной угрозе нового наступления со стороны России. Так что граждане Германии так и не получили ответов на вопросы, которые их волнуют, заключает Мерц: «А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.22 / NBC – на фоне напряжённой ситуации в регионе КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами

25.03.22 / Не короткие и не длинные: выбираем идеальные прически для разных типов волос

03.09.21 / Андерс Брейвик объявил о желании возглавить сборную России по биатлону

24.06.21 / Смоки айс: секреты, лайфхаки идеальной растушевки теней и тренды-2021

14.05.21 / Анализируем характер, вкус, предпочтения: как подобрать гардероб по архетипу личности (советы)

29.06.22 / Психотерапия не способна значительно помочь в лечении тяжелой депрессии

24.09.21 / Делегация ЦИК Беларуси прибыла в Москву на курсы повышения квалификации

29.06.21 / Скандалы: Каникулы срочного режима

26.07.22 / Крем для ягодиц – Личное мнение

17.06.21 / Пигментные пятна на лице: как избавиться и предотвратить их появление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика