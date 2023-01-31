SRF – миллиарды на расширение сетей электроэнергии в Швейцарии заплатят потребители

Швейцарии необходимо всё больше электроэнергии — хотя бы на отопление домов и использование электромобилей, отмечает швейцарский телеканал SRF. Нагрузка на сети растёт, и это означает, что их нужно расширять и реконструировать, а это требует больших затрат. На это потребуются миллиарды, которые лягут на плечи потребителей электроэнергии, поэтому им следует настраиваться на стремительное повышение цен.



AP

Всё больше домохозяйств в Швейцарии отапливаются электричеством — с помощью тепловых насосов, отмечает швейцарский телеканал SRF. Всё больше людей ездят на электромобилях. Всё больше домов производят электроэнергию с помощью солнечных батарей, которую они иногда используют сами, иногда хранят, иногда подают в сеть. В будущем электросетям придётся делать гораздо больше.

Михаэль Франк — директор Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE). Он говорит об этом так: «Нам нужно гигантское количество электроэнергии, и мы должны обрабатывать её децентрализованным способом. Это означает, что нам также необходимы расширение и реконструкция сети».

И это будет дорого стоить, подчёркивает SRF. Домохозяйства и компании будут оплачивать расширение из своих счетов за электроэнергию: согласно исследованию Федерального управления энергетики Швейцарии, расходы на электросети «стремительно возрастут».

«Федеральное ведомство по энергетике заложило здесь бомбу», — считает Александр Кеберле. Он отвечает за вопросы энергетики в зонтичной бизнес-организации Economiesuisse и опасается, что электроэнергетические компании сейчас строят слишком много. В том числе и потому, что они могут просто переложить расходы на развитие электросети на потребителей.

Закон даже гарантирует операторам определённую прибыль на вложенный в сеть капитал. Представителя бизнеса Кеберле это беспокоит: «В Швейцарии у нас есть своего рода гарантия прибыли на вложенный капитал. И это проблема: ведь мы должны убедиться, что эти деньги — если они уже используются — используются максимально эффективно».

Присутствует ли здесь слепое расширение благодаря государственной гарантии? Майкл Франк, директор ассоциации электроэнергетической отрасли VSE, отмахивается от этой проблемы: «Никто не заинтересован в том, чтобы озолотить сети. Комиссия по электроэнергетике тоже бы этого не приняла». Комиссия по электроэнергетике — это государственный орган надзора, который контролирует зарядку сети, поясняет SRF.

Александр Кеберле из Economiesuisse остаётся при своей критической позиции и призывает давать стимулы для того, чтобы не было построено слишком много сетей и потрачено слишком много меди. Например, тарифы должны снижаться, когда в сети низкая загрузка, — и повышаться, когда провода работают на всю катушку. «Мы считаем, что здесь нужно немного больше мозгов, а не просто меди».

Директор Swisspower Ронни Кауфманн с этим согласен. Он представляет альянс из 22 муниципальных коммунальных предприятий. Однако «больше мозгов» означает, например, больше инноваций в интеллектуальных счётчиках электроэнергии и системах управления. «Сегодня за преобразование энергетической системы отвечают кантоны и муниципалитеты. Федеральное правительство принимает законы и распределяет немного денег — этого будет недостаточно», — предостерегает он.

Представитель города опасается нехватки денег, представитель бизнеса — расточительной траты денег. За расширение, которое обойдётся в миллиарды, будут платить потребители электроэнергии, заключает швейцарский телеканал SRF.