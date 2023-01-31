 

Посольство РФ: Слова Джонсона о Путине и призывы в парламенте ведут к большей эскалации

31.01.2023, 4:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

Как информирует РИА «Новости», в комментарии отмечается, что, «нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение»: эти комментарии с озвучиванием «ракетных страшилок» явно не оставляют «надежд на возвращение в «большую» британскую политику» и «вызывают весьма серьезные вопросы».

Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции РФ на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09.22 / Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 240 млн евро в год

10.02.22 / Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России

14.04.22 / Мнение: Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

14.12.21 / Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

04.11.20 / Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США

29.05.22 / Эрдоган обвинил США в продолжении поставок вооружения террористам на севере Сирии

27.11.20 / SCMP – во все тяжкие — пожилые японки всё чаще попадаются на воровстве

27.07.20 / В мире: Польша вступила в борьбу «оправданием гомосексуальной идеологии»

19.10.20 / Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся

14.09.20 / Фальков раскритиковал вузы за попытки обязать студентов платить за маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика