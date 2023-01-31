Посольство РФ: Слова Джонсона о Путине и призывы в парламенте ведут к большей эскалации

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы в британском парламенте «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

Как информирует РИА «Новости», в комментарии отмечается, что, «нарушая конфиденциальность переговоров двух лидеров, Борис Джонсон умудрился к тому же еще и исказить их содержание, придав ему прямо противоположное значение»: эти комментарии с озвучиванием «ракетных страшилок» явно не оставляют «надежд на возвращение в «большую» британскую политику» и «вызывают весьма серьезные вопросы».

Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции РФ на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.

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