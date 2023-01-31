В Конгрессе США назвали «полным безумием» идею вторжения Украины в Крым

Идея о необходимости вторжения Украины в Крым за счет помощи со стороны США является «полным безумием», сообщила член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.

«Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Украина должна вторгнуться в Крым и захватить его назад у России. И все это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и конечно, оружии», – написала политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России), передает РИА «Новости».

Грин добавила, что считает сложившуюся ситуацию вышедшей из-под контроля.

В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

Напомним, Пентагон сообщил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

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