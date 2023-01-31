 

Источник рассказал о предполагаемой передаче фрегата «Адмирал Головко» ВМФ РФ в марте 2023 года

31.01.2023, 4:35, Новости дня
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Новейший ракетный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в марте 2023 года, сообщил близкий к оборонно-промышленному комплексу источник.

Как сообщил источник, согласно существующим планам, передача «Адмирала Головко» предполагается в марте, решение о точной дате примет главкомат ВМФ, передает ТАСС.

В начале декабря 2022 года фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе, в ходе которого были проверены маневренность фрегата, работоспособность узлов, механизмов и систем корабля.

В минувшую пятницу гендиректор, генконструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов анонсировал принятие на вооружение «Циркона» надводного базирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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