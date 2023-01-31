 

Президент Бразилии Лула да Силва: Бразилиа не заинтересована в отправке боеприпасов на Украину

31.01.2023, 4:34, Новости дня
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Бразилиа не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам политика, Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией. Лула да Силва назвал Бразилию страной мира и сообщил о необходимости найти единомышленников, передает РИА «Новости».

Президент Бразилии предложил создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. По его словам, Бразилия готова внести свой вклад. Он также заявил, что китайцы играют в этом очень важную роль. Лула да Силва сообщил, что в случае поездки в Китай в марте он хотел бы оговорить о мире между Россией и Украиной с председателем КНР Си Цзиньпином.

В минувшее воскресенье президент Аргентины Фернандес заявил об в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием. В прошлую пятницу стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков, чтобы «не провоцировать россиян».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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