Мнение: О печальном конце самого хитрого либерала… И он — тоже всё?

Ему действительно нельзя было отказать ни в уме, ни в хитрости, ни в удивительной чуйке. Ну, форменный «рыжий»!

Конечно, в определённых кругах гуляли нелестные подозрения и нехороший шепоток шёл. Но в целом всё складывалось «норм». Крутой авторитет в российской либеральной тусовке с очень давних времён. С неслабым ресурсом. Вполне рукопожатен на Западе. Ненавидим «ультрапатриотами», но вполне приемлем для колеблющегося большинства, особенно для молодых его представителей, которые многого не знают и не помнят.

И план, «хитрый план», долгосрочный и дальновидный, начал реализовываться ещё до того, как российский президент Владимир #Путин 24 февраля прошлого года выступил по телевизору со своим знаменитым обращением.

Но что-то пошло не так…

А точнее, всё пошло не так. И по всем фронтам.

Бывшего известного в РФ оппозиционного #политика Алексея navalny Навального, ныне заключённого ИК-6 строгого режима во Владимирской области, многие сочли безумцем за решение вернуться в Россию после весьма непродолжительного, но крайне успешного исцеления в берлинской клинике «Шарите». Ведь ему российская #власть вполне прозрачно намекнула на реальный срок, и «обещание» сдержала. Даже сторицей.

Но после 24 февраля те, кто недоумевали или крутили пальцами у виска, сочли дерзкого оппозиционера провидцем. И стали наперебой сулить ему судьбу «русского Нельсона Манделы». Мол, когда Режим™ рухнет, кто будет более авторитетным (во всех смыслах) кандидатом на вакантный трон и творцом перемен? Кто, как не он, сотворит из мрачной и унылой «Сатрапии» ту самую Прекрасную Россию Будущего — свободную, демократичную и принятую в «братскую семью народов мира» как равную?

Жизнь показала, что она сложнее и мудрее, чем любая #теория.

Новый чешский президент Пётр Павел жёстко высказался насчёт Алексея Навального. «Он определённо не либеральный демократ, он еще один вид русского националиста», — заявил он. Чем крайне расстроил окопавшихся в Праге бывших соратников оппозиционера. И стало понятно, что план «русского Манделы» приказал долго жить. О чём «Вашингтонский обком» недвусмысленно сообщил устами своего лимитрофа.

Это заявление, впрочем, весьма последовательное для Чехии. Предыдущий президент Милош Земан ещё два года назад назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, а самого оппозиционера — российским националистом. Но то был какой-никакой «друг Путина» и пророссийски настроенный чех. А Пётр Павел — бывший натовский генерал и насквозь «проамериканский» политик. Что заставляет прислушаться к его словам снова.

Как минимум, они могут означать, что на Западе сейчас вообще не видят, с кем можно будет говорить в России «после Путина». Как максимум, можно предположить, что никакой «России после Путина» #Запад сейчас не желает вообще. И даже со своими «пешками» дела иметь не хочет. Последние превратились в отработанный материал…

При таких раскладах — а какие варианты вообще остаются у русских, кроме одного?

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