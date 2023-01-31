Бизнесмен Пригожин встретился с семьей героически погибшего бойца ЧВК “Вагнер” Виктора Ульяненко

Ульяненко вступил в ряды ЧВК, когда отбывал наказание за ранее совершенное преступление. Он погиб в боях под Соледаром. Но после транспортировки его тела в село Красноселькуп местные власти не приняли никакого участия в организации похорон.

“Гроб Виктора несли на руках 3 километра в мороз -40 потому, что так решили односельчане. Весь путь до захоронения из большой колонки звучал гимн “Вагнеров”, но администрация не заметила даже этого”, – рассказали в открытом родные бойца.

Пригожин встретился с родственниками Виктора и передал им его награды. Он также вручил родным памятные знаки “семья бойца ЧВК Вагнер, отдавшего жизнь за Россию”. Предприниматель рассказал семье Ульяненко о героизме погибшего бойца на СВО.

Мать Ульяненко, говоря о сыне, заявила, что гордится им. Она подчеркнула, что братья Виктора готовы пойти по его стопам в столь непростое для Родины время.