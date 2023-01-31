 

Остается только молиться: супруга госпитализированного с переломами Дроздова сообщила страшную новость

31.01.2023, 3:37, Разное
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Около недели назад выдающийся российский ученый, телеведущий, журналист и путешественник Николай Дроздов попал в ужасную историю. Перед подъездом собственного дома он неудачно упал и получил тяжелые травмы, в следствие чего был госпитализирован в больницу.

Как рассказал сосед бывшего ведущего программы “В мире животных”, доктор биологических наук неосторожно вышел из машины, поскользнулся и неудачно упал. Заслуженный журналист России изначально отказался обращаться за медицинской помощью. Лишь через пару дней, когда боль усилилась, он доверился врачам.

После госпитализации медики диагностировали перелом восьми ребер. По словам соседа, перед госпитализацией Николай Дроздов сильно кашлял, ему было трудно дышать. 85-летний ученый до сих пор проходит реабилитацию. Конечно, миллионы граждан по всей стране шокированы чрезвычайным происшествием.

Однако людям, которые с детства смотрели программу в “Мире животных” и очень переживают за любимого телеведущего, сегодня остается только молится об его выздоровлении, потому что супруга ученого сообщила страшную новость.

По ее словам, Николаю Дроздову после переломов потребуется длительная реабилитация. Возможно, через неделю врачи смогут выписать пострадавшего из больницы. Однако, как отметила его жена, дальше придется проходить восстановление в домашних условиях.

К слову, по данным телеканала “360”, за телеведущим сегодня присматривают не только медики, но и родственники. Супруга ученого подчеркнула, что рядом с ним в больнице находится младшая дочь.


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