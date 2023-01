Fox News – расследование материалов Twitter показало, что никакого российского вмешательства в политику США не было

История с русскими ботами и их влиянием — чистой воды подлог. К такому выводу пришёл независимый журналист Мэтт Тайбби, разбиравшийся с файлами Twitter после смены руководства. Он выяснил, что за схемой по обвинению РФ стояла организация Hamilton 68. «Эта платформа преследовала любого, кто посмел критиковать Демократическую партию США», — рассказал он в эфире Fox News.

Итак, наш следующий гость несколько месяцев работал над, как мне кажется, одной из самых громких историй современности. Речь о материалах Twitter. Новый глава компании Twitter Илон Маск выбрал именно его, чтобы разобраться с запутанной историей сговора между крупнейшим технологическим гигантом и представителями большого правительства. Их целью была цензура консервативных точек зрения и внедрение догм демократической политики. И это уже не моё мнение, а факт.

Сегодня с нами тот самый журналист, который занимался этим вопросом, — а это очень сложная задача. Мэтт Тайбби, один из немногих независимых журналистов-расследователей в нашей стране, основатель и редактор колонки Racket на платформе Substack.

Мэтт, в прошлый раз мы должны были встретиться для беседы, но тебя вызвали, чтобы обнародовать очередной материал о Twitter. Что же вы нашли?

МЭТТ ТАЙББИ, редактор Racket: В самом начале президентства Трампа была такая организация под названием Hamilton 68. В течение нескольких лет она поставляла, наверное, сотни новостей о русских ботах. Их секретным источником был список из 600 акаунтов, которые, по их заверению, были связаны с российским влиянием. И вот в материалах Twitter мы обнаружили этот список. И, скажем так, русских там почти нет, зато есть множество настоящих американцев. Проще говоря, они занимались подлогом. Они брали самые обычные разговоры обычных консерваторов и просто называли это русским влиянием.

Итак, Hamilton 68 — это обман. Желание остановить российское влияние — это на самом деле попытка остановить консерваторов, попытка бороться с популярностью Трампа через того же Чарли Кирка, как вы уже говорили раньше.

Но методы работы у Hamilton 68 были очень интересные. Они брали какую-то тему, привязывали её к русскому боту и тем снижали её правдивость и качество. И ведь это относилось не только к пользователям Twitter. Другие СМИ, вроде The New York Times и Mother Jones, потом брали это в работу. И в итоге это расходилось по всем основным массмедиа. Можете это прокомментировать?

МЭТТ ТАЙББИ: Они создали платформу Hamilton 68 Dashboard, котороя должна была мониторить российских ботов. Ещё раз говорю, этот список из 644 аккаунтов, как мы уже знаем, состоял в основном из настоящих людей, в основном проживающих на Западе. Но они могли сказать: страницы вот этих пользователей подписаны, скажем, на сообщения с хэштегом #FireMcMaster (уволить Макмастера. — ИноТВ), или #ReleaseTheMemo (опубликуйте записки. — ИноТВ), или #IStandWithLaura (я за Лору. — ИноТВ), или #ParklandShooting (стрельба в Пракленде. — ИноТВ).



И из этого идёт целый поток новостей. Например, в The New York Times на следующий день или в The Washington Post или CNN, MSNBC. И там будет говориться, что русские боты поддерживают вот этот хэштег! А в реальности там и не было никаких русских или их было очень мало. В основном там были самые настоящие американцы, которые просто болтали о чём-то в Twitter.

Так давайте ещё раз посмотрим на тех, кто стоит за Hamilton 68: Макфол, посол США в РФ — ему сразу веришь; Майк Морелл, парень из ЦРУ, который консультировал Буша и Обаму. Джон Подеста, левый политик, должен был возглавить аппарат Хиллари Клинтон, являлся председателем её избирательной кампании. Клинт Уоттс, сотрудничающий с каналом MSNBC, поэтому он мог продолжать передавать эту ложную информацию от экспертов по так называемым русским ботам на другом новостном канале.

Какова ваша реакция на происходящее? И что вы можете сказать тем, кто сидит перед экраном и думает, каковы были последствия?

МЭТТ ТАЙББИ: Я думаю, такие истории о российском влиянии на того или иного политика имели огромное политическое и культурное воздействие в Америке на протяжении нескольких лет. Одной из целей были политики-консерваторы. Даже работники Twitter говорили о том, что нормой было взять беседу каких-то консерваторов и обвинить их в лояльности к русским.



Пострадали даже демократы вроде Челси Габбард и Берни Сандерса. То есть эта платформа преследовала любого, кто посмел критиковать Демократическую партию США, — не важно, левого он толка или правого. Мы видим в этом списке даже редактора прогрессивного журнала Consortium.

Дата выхода в эфир 29 января 2023 года.