В мире: Украина помогла военному краху Британии

Британия вылетела из пятерки великих военных держав. Об этом говорят американские генералs и пишет местная пресса. Почему некогда «владычица морей» и ведущая военно-техническая страна теряет свою боевую мощь, какую роль в этом вопросе сыграла Украина – и почему даже британское руководство против повышения расходов на армию?

Британская армия больше не входит в число ведущих военных держав мира. Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского генерала. Наибольшие проблемы сейчас испытывают системы ПВО, уверяет телеканал. По его данным, британские комплексы не смогли бы действовать в условиях конфликта, сопоставимого по интенсивности с военными действиями на территории Украины.

Вторая проблема – это резервисты. Они составляют более 30% численности войск быстрого реагирования Британии, что осложняет возможную мобилизацию по стандартам НАТО. Также в материалах Sky News указывается на устарелость армейского парка бронетехники, большая часть которого была построена от 30 до 60 лет назад.

В то время как Париж и Берлин анонсируют постепенное увеличение собственных военных бюджетов, Лондон не спешит ничего менять, хотя (как считают анонимные собеседники Sky News из минобороны Британии), государственные расходы на оборону должны вырасти минимум на 3 млрд фунтов в год.

Кроме того, глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд сообщил, что основные вооружения, пригодные для сухопутных боев, представлены в стране тремя моделями: танком Challenger 2, БМП Warrior и разведывательной машиной Scimitar. Однако они служат соответственно больше 20, 30 и 40 лет без модернизации.

Потеря боеготовности британских войск учитывается на Западе. Так, анонимный американский генерал в личной беседе с министром обороны страны Беном Уоллесом сказал, что

Британия «еле дотягивает до военных держав второго уровня», к которым он отнес Германию и Италию.

При этом правительство страны, судя по всему, долгое время не осознавало ситуацию. Так, в августе 2020 года в Лондоне обсуждалась идея полного отказа от бронетанковых войск в пользу дронов и кибероружия, а задержание танкера Stena Impero властями Ирана в Ормузском проливе создало дискуссию о том, что британский флот полностью потерял былую мощь.

Еще одним ударом для морской державы стала недавняя поломка авианосца «Принц Уэльский», который не сумел доплыть до запланированных военных учений с Канадой и США. «Чудо современного флота» было вынуждено бросить якорь в Ла-Манше у острова Уайт, после чего на замену старшему брату отправился корабль той же серии с названием «Королева Елизавета».

Подобная ситуация сложилась из-за планомерного урезания численности вооруженных сил страны, а также в связи с образовавшимся давлением на Лондон в результате его чрезмерной военно-технической поддержки Украины. Отмечается, что британский премьер Риши Сунак «завел страну в тупик», отдавая для ВСУ все самое ценное, при этом не имея представления о том, где найти замену потерянным образцам. В настоящий момент, добавляют авторы Sky News, британская армия насчитывает лишь 76 тыс. человек, что вдвое меньше, чем было в 1990 году.

Это рекордно низкий показатель со времен Наполеона.

Причем количество военных может еще сократиться до 73 тыс., если в намеченные планы Лондона не будут внесены корректировки. «Сложно сказать, когда британская армия всерьез воевала в последний раз. Как можно говорить о ее боеспособности? Они получили небольшой опыт в Афганистане, но мы помним, чем там все закончилось для западной коалиции», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«То немногое, что у них есть хорошего – это ПВО, а именно переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Это оружие бьет тремя дротиками с вольфрамовыми наконечниками, которые разлетаются со скоростью, близкой к пяти Махам, пробивают корпус и взрываются уже внутри кабины самолета или вертолета. Кстати, они подписали договор с Киевом на поставку Starstreak Украине. Но для самой Британии этого мало», – отметил эксперт.

«Кроме этого, у Лондона есть морские дроны довольно высокого уровня, например, SeaFox. Собственно, и все. Истребители пятого поколения Британия сама физически сделать не способна, хорошей артиллерии нет, своего космодрома нет. Есть еще морская пехота – но она действует под эгидой США», – отметил собеседник.

«При этом США вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы каким-то образом стимулировать развитие британской армии. Можно даже предположить, что коды от британского ядерного оружия находятся в Вашингтоне. В отличие, кстати, от той же Франции – ее ядерный щит принадлежит французам», – указал аналитик.

«В целом, британская армия – филиал вооруженных сил США в Европе и прокси-сила там, где американцы не хотят пачкаться. Для этого у британцев есть одна из крупнейших ЧВК в мире – G4S. То, что она в несколько раз по численности превосходит британскую армию, говорит о том, что США заинтересованы в Британии лишь в качестве локального тарана, но не в качестве силы, способной вести боевые действия против серьезного противника. Кстати, бойцы G4S и в Украине воюют», – резюмировал Артамонов.

В целом же деградация британской армии не скажется на положении дел в отношениях между Вашингтоном и Лондоном, считает гендиректор исследовательской компании Europe insight Андрей Куликов.

«Хотя в Лондоне не все решения Вашингтона принимают благосклонно. Например, уход союзников из Афганистана Британия приняла весьма критически. Более свежий пример: в прошлом году американские официальные лица стали говорить о необходимости вести ситуацию в Украине к потенциальным мирным переговорам. Однако Британия подчеркнуто выступила за продолжение боевых действий. Но системных противоречий между ними нет», – заметил собеседник.

«На этом фоне Риши Сунак высказывается против призывов минобороны и своих соратников по партии нарастить военное финансирование до 3% ВВП. По словам британского премьера, нельзя вливать госсредства без конкретных целей и задач, а нужно исходить из реальных вызовов и угроз, в том числе – потенциальных. Но определенное давление в этом вопроса на премьера, конечно, есть», – указал политолог.

«По моим прогнозам, Сунак увеличит финансирование армии, в том числе направит средства на развитие новых технологий. Но вряд ли они будут масштабными. В Британии сейчас кризис, высокая инфляция, идут постоянные забастовки. Вероятно, ответ на вопрос о том, что Сунак будет делать с армией, мы увидим весной во время представления бюджета», – спрогнозировал аналитик.

«Хочу заметить, что наращивание финансирования будет обосновано не сколько ситуацией на Украине, сколько креном внешней оборонной политики стран Запада в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и развитием трехстороннего оборонного альянса AUKUS, куда вместе с Британией входят США и Австралия. Все это будет продиктовано представлением о том, что именно Китай является основной угрозой для Запада», – прогнозирует Куликов.

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