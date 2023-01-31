Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины испытывают сложности с техникой и с отдельными видами боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с техникой и с отдельными видами боеприпасов, но это не значит, что завтра или послезавтра они полностью закончатся, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил в эфире Первого канала, что российские подразделения на разных участках фронта уничтожили достаточно много принадлежащей ВСУ техники, что не могло не отразиться на обеспеченности Вооруженные силы Украины техникой, передает ТАСС.

Пушилин также обратил внимание на сложности с ремонтом техники в тылу ВСУ после российских ракетных ударов по энергосистеме Украины. Кроме того, врио главы ДНР указал на сложности с отдельными видами боеприпасов у противника. При этом он отметил, что это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они полностью закончатся.

Накануне стало известно, что бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. Кроме того, в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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