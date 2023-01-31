 

Пушков: Для предотвращения эскалации США должны повлиять на союзников для исключения поставок истребителей F-16 Украине

31.01.2023, 3:13, Новости дня
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Для предотвращения крайне опасного витка эскалации недостаточно заявления президента США Джо Байдена об отсутствии у Вашингтона намерений поставлять Украине истребители F-16, США должны повлиять на союзников для исключения таких поставок, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков сообщил в своем Telegram-канале, для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление президент США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16, является недостаточным, так как оно не означает, что истребители не начнут поставлять другие страны НАТО. Сенатор обратил внимание, что истребители F-16 есть на вооружении девяти стран НАТО, а у Франции есть истребители «Рафаль» (Dassault Rafale). Пушков подчеркнул, что США не только должны жестко придерживаться озвученной Байденом позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки.

Ранее президент США Джо Байден сообщил об отсутствии у Вашингтона намерений поставлять Украине американские истребители F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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