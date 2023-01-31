 

Тайная тайна – Личное мнение

31.01.2023, 2:20, Разное
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Новый удар настиг вашу любимую певицу Шакиру. В самое сердце, от которого её сильно сейчас понесёт.

Клару, которая ела клубничное варенье, но так и не съела, оставив улику в холодильнике, заподозрили в тайной беременности от Жерарки, понимаешь, Пике!


Фото: Соцсети

Почему беременность тайная?

Ну, хотя бы потому, что о ней ещё никому не сообщили. Возможно, и нет никакой беременности, а информация о ней — досужие вымыслы.

Но если беременность есть, она всё равно будет тайной. Как почему? Да потому, что Шакире тогда придётся снова писать песню, что она в свои годы лучше двух 22-летних.

Что ждёт бывшую свекруху, если слухи окажутся правдой, я даже представлять не хочу.

Стену бетонную Шакира уже строит, так что же сделает после беременности любовницы бывшего мужа? Точно не переедет в другой район.

Дети — это, конечно, счастье. И я рада за Клару и за Жерарку. Но вместе с тем, переживаю за вашу Шакиру.

Что делать в такой ситуации? Я дам инструкцию.

Жерару и Кларе скрывать, пока это можно скрывать, надеясь, что Шакиру излечит время. Шакире рекомендую купить билет на Мальдивы и подружиться там с Волочковой.

Нет, ну а что? Настя её научит, как найти нового жениха.

Срочно собираем коллективный разум в кучу и даём советы Шакире! Как лично вы пережили известие о счастье бывшего мужа?

Источник: Лена Миро


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