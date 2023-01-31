Тайная тайна – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новый удар настиг вашу любимую певицу Шакиру. В самое сердце, от которого её сильно сейчас понесёт.
Клару, которая ела клубничное варенье, но так и не съела, оставив улику в холодильнике, заподозрили в тайной беременности от Жерарки, понимаешь, Пике!
Фото: Соцсети
Почему беременность тайная?
Ну, хотя бы потому, что о ней ещё никому не сообщили. Возможно, и нет никакой беременности, а информация о ней — досужие вымыслы.
Но если беременность есть, она всё равно будет тайной. Как почему? Да потому, что Шакире тогда придётся снова писать песню, что она в свои годы лучше двух 22-летних.
Что ждёт бывшую свекруху, если слухи окажутся правдой, я даже представлять не хочу.
Стену бетонную Шакира уже строит, так что же сделает после беременности любовницы бывшего мужа? Точно не переедет в другой район.
Дети — это, конечно, счастье. И я рада за Клару и за Жерарку. Но вместе с тем, переживаю за вашу Шакиру.
Что делать в такой ситуации? Я дам инструкцию.
Жерару и Кларе скрывать, пока это можно скрывать, надеясь, что Шакиру излечит время. Шакире рекомендую купить билет на Мальдивы и подружиться там с Волочковой.
Нет, ну а что? Настя её научит, как найти нового жениха.
Срочно собираем коллективный разум в кучу и даём советы Шакире! Как лично вы пережили известие о счастье бывшего мужа?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет