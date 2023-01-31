 

“Удар”: перекошенную Рудковскую приложили по одутловатому лицу

31.01.2023, 2:15, Разное
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Мать Гном Гномыча, продюсер Димы Билана и королева фильтров в запрещенных социальных сетях – все это о Яне Рудковской. Нестареющая бизнесвумен уже который год собирает комплименты и о своем лице, и о фигуре. Разгадала ли она секрет вечной молодости или дело в чем-то другом?

Эксклюзивно для портала Дни.ру звездный косметолог Юлия Бондарь разложила по полочкам внешность Яны Рудковской: рассказала и о проведенных женщиной процедурах, и о возрастных изменениях, скрыть которые эти манипуляции и должны были.

Юлия Бондарь. Фото из личного архива.По мнению Бондарь, Рудковская обладает деформационным типом старения: тяжелые опущенные веки, ярко выраженные носогубные складки, птоз средней третей лица соседствуют на таком лице с брылями, вторым подбородком и отеками. Именно в силу этого у Яны Рудковской с возрастом появились “усталый тяжелый взгляд и нависшие веки, глубокие носогубные складки и одутловатость лица”.

Не скрылась от взгляда эстетиста и ассиметрия, дополненная перекосом мышц лица:
левая половина лица, на взгляд Бондарь, имеет нарушение со стороны лицевого нерва. Но эту проблему Яна умело скрывает прической, отвлекая внимание.

“Возможно удар, возможно неврологическое заболевание ( на фоне стресса), возможно неудачные хирургические или косметологические процедуры”, – приложила косметолог перекошенную Яну Рудковскую прямо по одутловатому лицу.

В целом, косметолог похвалила Яну Рудковскую за избранный той путь: следов пластики не обнаружено, ботокс используется в меру, а губы не тронуты инъекциями, что в наше время – большая редкость.


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