 

Скидки на элитную аренду достигли 1 млн

31.01.2023, 2:15, Разное
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На столичном рынке аренды элитных квартир зафиксированы скидки до 1 миллиона рублей. Такой дисконт предоставляется на лоты площадью от 180 “квадратов” в жилых комплексах в традиционно престижных районах в центре города.

Собственники квартир вынуждены идти на серьезные уступки из-за довольно низкого спроса в сегменте. Основной целевой аудиторией раньше выступали высокооплачиваемые сотрудники зарубежных компаний, многие из которых ушли с российского рынка.

Местные же арендаторы зачастую не готовы к столь высоким ставкам. Они либо ждут скидки, либо предпочитают приобрести квартиру, так как стоимость ее покупки примерно сопоставима с тремя-четырьмя годами аренды. Кроме того, из-за снижения доходов россиян сократилась и доля тех арендаторов, которые вообще заинтересованы в элитном рынке.

Наибольшей популярностью среди дорогих квартир сейчас пользуются лоты класса со ставкой до 150 тыс. рублей в месяц. Как правило, по такой ставке можно арендовать квартиру площадью 40 “квадратов” в жилом комплексе класса “премиум” или “бизнес” внутри Садового кольца. Ставки аренды на более просторные квартиры в той же локации стартуют от 160 тыс. рублей.


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