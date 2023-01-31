NBC – доклад генерала ВВС о вероятном конфликте с Китаем вызвал дискуссии в США

В распространённой на прошлой неделе служебной записке главы аэромобильного командования США генерала Майка Минихана прогнозируется, что к 2025 году Вашингтон может оказаться в состоянии войны с Пекином, пишет NBC News. Это вызвало дискуссии среди американских политиков, которые призвали с осторожностью подходить к подобным оценкам. Пентагон также дистанцировался от прогнозов Минихана, заявив, что они «не отражают точку зрения министерства на Китай».



AP

Служебная записка главы аэромобильного командования США генерала Майка Минихана, где он призывает своих подчинённых заранее подготовиться к вероятному военному конфликту с Китаем и доложить о принятых для этого усилиях, вызвала дискуссии среди политиков и военного руководства страны. И хотя Министерство обороны США дистанцировалось от этих заявлений, однако некоторые заявили, что разделяют опасения Минихана, сообщает NBC News.

В подчинении аэромобильного командования США, которое отвечает за транспортировку и дозаправку авиации, насчитывается около 50 тыс. военнослужащих и почти 500 самолётов. Служебная записка за подписью генерала Минихана, которая попала в распоряжение NBC News, была разослана в прошлую пятницу и адресована всем командирам авиационных звеньев, а также другим оперативным командирам боевых подразделений ВВС, поясняется в статье.

В своей докладной генерал предупреждает о вероятном военном конфликте между США и Китаем уже через два года: «Надеюсь, я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает мне, что в 2025 году буду воевать». Минихан мотивирует свои прогнозы тем, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 году пройдут президентские выборы, то китайский лидер Си Цзиньпин может воспользоваться этим моментом, когда всеобщее внимание будет уделено политической борьбе, чтобы атаковать Тайвань, и это спровоцирует масштабный конфликт.

Поэтому генерал поручил своим подчинённым заранее подготовиться к такому варианту исхода событий, когда в конфликт окажутся вовлечены и Соединённые Штаты, и призвал их выстрелить «обоймой» по цели, «целясь в голову», говорится в статье. В качестве мер такой подготовки Минихан называет, в частности, создание вблизи острова «укреплённой, подготовленной, интегрированной и гибкой объединённой манёвренной группы, готовой сражаться и побеждать».

В служебной записке также приказано всем командирам авиаподразделений доложить Минихану к 28 февраля обо всех основных усилиях, которые были ими предприняты по подготовке к вероятной войне с Китаем. Посвящённые этому публикации в СМИ вызвали активную дискуссию среди американских политиков и военного руководства.

В частности, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Майкл Маккол признал, что согласен с такими прогнозами. «Я тоже надеюсь, что он ошибается. Но, к сожалению, думаю, что он прав», — заявил Маккол в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, комментируя служебную записку Минихана.

Маккол также обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в том, что она «демонстрирует слабость» США на мировой арене. По его мнению, из-за этого шансы на войну с Китаем сейчас «очень высоки», говорится в статье.

В то же время высокопоставленный член комитета по вооружённым силам в палате представителей Адам Смит выступил против подобных прогнозов, особенно со стороны военного руководства. «Я хочу внести полную ясность. Это не только нельзя считать неизбежным — это крайне маловероятно. Генералы должны быть очень осторожны, заявляя о том, что мы собираемся воевать», — подчеркнул Смит в интервью Fox News.

Министерство обороны США также официально дистанцировалось от заявлений Минихана, отмечает NBC News. В Пентагоне заявили в этой связи, что подобные прогнозы «не отражают точку зрения министерства на Китай».