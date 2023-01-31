Newsweek – Америке жизненно необходим украинский титан — поэтому он не должен достаться России

Сегодня США и их союзники предпринимают усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных украинских запасов титана. Как пишет Newsweek, он играет решающую роль в разработке самых передовых военных технологий, которые послужат основой будущей стратегии сдерживания РФ и Китая. Если Киев одержит победу, Запад окажется в очень выгодной позиции для того, чтобы культивировать новый источник поставок титана, но если месторождения и заводы по переработке окажутся в руках России, Москва сумеет расширить своё глобальное влияние в области поставок ресурса, стратегическое значение которого продолжает расти.



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Та поддержка, которую Запад оказывал Украине весь минувший год, неразрывно связала Соединённые Штаты и европейских союзников НАТО с судьбой Киева. Как пишет Newsweek, сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных украинских запасов титана, играющего решающую роль в разработке самых передовых военных технологий, которые послужат основой будущей стратегии сдерживания РФ и Китая.

Как продолжает издание, титан — это лёгкий, но чрезвычайно прочный металл, широко используемый в современной военной технике, такой как истребители, вертолёты, военно-морские корабли, танки, ракеты большой дальности и так далее. Если Украина одержит победу, Запад окажется в очень выгодной позиции для того, чтобы культивировать новый источник поставок титана. Но если месторождения и заводы по переработке окажутся в руках России, Москва сумеет расширить своё глобальное влияние в области поставок ресурса, стратегическое значение которого продолжает расти.

Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, имеющих жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90% титановой руды Соединённые Штаты импортируют — и не только из дружественных стран. Америка больше не держит губчатый титан в своих Национальных стратегических запасах, а последний отечественный производитель губчатого титана закрылся в 2020 году.

Украина является одной из семи стран, производящих губчатый титан, который служит основой для металлического титана. В эту же группу входят Китай и РФ — самые крупные стратегические соперники Америки.

По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 тыс. тонн губчатого титана — это около 57% мировых объёмов. Второе место заняла Япония с 17%, а третье — РФ с 13%. Казахстан произвёл почти 18 тыс. тонн, а Украина — более 4 тыс. тонн.

Зависимость Запада от российского титана привела к тому, что этот металл до сих пор не попал в пакеты санкций, которые Соединённые Штаты и Евросоюз ввели против Москвы.

Один источник из американской оборонной промышленности, попросивший не называть его имени, заявил в беседе с репортёрами Newsweek, что титан — «это ключевое слабое место»: «Мы говорим о нашей способности производить больше самолётов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Там везде используется титан, и мы позволили себе попасть в зависимость от иностранных поставщиков. Прежде РФ была одним из таких ключевых поставщиков».

Эксперты по национальной безопасности и сторонники Украины в конгрессе США всё чаще призывают политиков обратить взоры на восток. В прошлогоднем ежегодном законопроекте об оборонных расходах Госдепартаменту было поручено изучить «возможность использования поставок титана с Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским поставкам».

«На Украине находятся действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, она может стать весьма привлекательной альтернативой российским и китайским поставщикам, от которых в настоящее время мы сильно зависим», — заявил один из сотрудников конгресса, тоже пожелавший сохранить своё имя в тайне, в интервью Newsweek.

«Поскольку на Западе всё чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который теперь вы начнёте слышать всё чаще», — добавил он.

Если Соединённые Штаты получат беспрепятственный доступ к украинскому титану, это поможет им в их конфликте с Китаем, который, как полагают эксперты, станет основным конфликтом XXI столетия. По словам источника, титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин: «Полагаю, китайцы, к сожалению, довольно хорошо осведомлены о состоянии американской военно-промышленной базы и о её слабых местах».

Как отмечает издание, Украине предстоит проделать пугающий объём работы по восстановлению страны и привлечению западных инвесторов. По некоторым оценкам, на восстановление страны потребуется потратить около $1 трлн. Киев надеется, что титановая индустрия станет одной из тех отраслей, которые помогут привлечь иностранные деньги и обеспечить ту политическую защиту, которая приходит вместе с ними.

«Сегодня у нас есть титан, у нас есть литий — оба эти элемента пользуются огромным спросом, и в будущем потребность в них вырастет ещё больше, — заявил экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью Newsweek. — Насколько я понимаю, большая часть этих запасов ещё не разрабатывается. Возможности для бизнеса в этом секторе по-настоящему огромны. Это важно с точки зрения повышения стабильности в глобальной системе и глобальных поставках этих продуктов. Мы действительно видим свою роль не только в Евросоюзе, но и на мировом уровне. Я уверен, что Украина могла бы играть по-настоящему важную роль. Но опять же для этого нам нужно, чтобы конфликт закончился».

Стивен Блэнк, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший профессор Армейского военного колледжа США, заявил Newsweek, что Украина сможет поставлять на Запад значительные объёмы титана спустя всего несколько месяцев после окончания конфликта, когда бы это ни случилось.

«Им придётся восстанавливать страну сверху донизу, а это, если задуматься, отличная возможность для инвесторов», — заявил Блэнк, добавив, что, чтобы раскрыть весь потенциал, потребуется поддержка со стороны правительств в Киеве и Вашингтоне.

«Позиция государства будет играть значительную роль. Правительства должны будут подавать сигналы о том, что инвестировать действительно можно. Если Киев согласится, тогда вы увидите колоссальный рывок вперёд», — добавил Блэнк.