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31.01.2023, 1:53, Новости дня
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Арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» показал материалы о коррупции в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался замешан президент страны Владимир Зеленский.

По данным телеканала, Зеленский еще до политической карьеры пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией, в качестве доказательств телеканал привел данные из «досье Пандоры», передает РИА «Новости».

«Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьями, которые и помогли ему снять фильм «Слуга народа» в 2015-м», – рассказывает телеканал.

Также ведущая телеканала напомнила телезрителям, что в минувших выпусках она рассказала о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.

Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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