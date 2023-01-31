 

Президент США Байден сообщил об отсутствии у Вашингтона намерений поставлять Украине американские истребители F-16

31.01.2023, 1:53, Новости дня
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Администрация Соединенных Штатов не намерена поставлять Украине американские истребители F-16, сообщил президент США Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос.

На вопрос о намерении Вашингтона поставлять Украине истребители F-16 Байден ответил отрицательно, не сопроводив свой ответ какими-либо комментариями, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье появились сообщения, что группа военных представителей якобы незаметно склоняет Пентагон к одобрению поставок Украине истребителей F-16. В прошлый четверг в Пентагоне не исключили возможности поставок Украине каких-либо вооружений, однако отметили, что передача Киеву истребителей F-16 потребует подготовки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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