Nur News: Иран может изменить подход к конфликту в Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане

Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.

По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.

Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня в Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку РФ оружием.

Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта в Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.

Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.

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