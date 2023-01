Мнение: СОН учительницы английского

Просто изящная безделушка. Понравилась.

“Проснулась в половине пятого утра от того, что в квартире громко разговаривали мужчина и женщина.

Мужчина при этом был неприятно раздражён, женщина – профессионально доброжелательна. Глядя во тьму очумелыми глазами, я узнала, что мои ранние гости воображают, что находятся в самолёте. Мужчина требовал, чтобы его пересадили на место у прохода, женщина внушала, что это противоречит правилам авиакомпании.

Назревал скандал.

– Эй! – шепотом окликнула я.

Никакой реакции. Спор двух сумасшедших продолжался.

Похолодев, я предположила, что не в себе как раз Я (а я обыкновенно так и думаю), и просто забыла, что лечу в самолёте. Нащупанные тапки, ночная рубашка и кот быстро отмели такую кошмарную возможность.

Внезапно до меня дошло, что диалог ведётся на английском языке.

И тут в абсурдный разговор вступил третий голос. В нем звучал дикторский металл.

– Now you will hear the dialogue again! – сообщил голос.

Короче. Днём, во время урока, я пыталась включить ученику аудирование. И не смогла. Пропал звук. Пришлось срочно давать другое задание.



После урока я просто закрыла ноутбук и оставила его на столе.

Где он В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ и очнулся в начале пятого.

В общем…

Нет, комментариев у меня нет.

Боже. Боже.

Мне казалось, я уже адаптировалась к абсурду (ТАТЬЯНА КРАСНОВА, ФБ).