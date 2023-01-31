 

Мнение: СОН учительницы английского

31.01.2023, 1:20, Разное
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Просто изящная безделушка. Понравилась.

“Проснулась в половине пятого утра от того, что в квартире громко разговаривали мужчина и женщина.
Мужчина при этом был неприятно раздражён, женщина – профессионально доброжелательна. Глядя во тьму очумелыми глазами, я узнала, что мои ранние гости воображают, что находятся в самолёте. Мужчина требовал, чтобы его пересадили на место у прохода, женщина внушала, что это противоречит правилам авиакомпании.
Назревал скандал.
– Эй! – шепотом окликнула я.
Никакой реакции. Спор двух сумасшедших продолжался.
Похолодев, я предположила, что не в себе как раз Я (а я обыкновенно так и думаю), и просто забыла, что лечу в самолёте. Нащупанные тапки, ночная рубашка и кот быстро отмели такую кошмарную возможность.
Внезапно до меня дошло, что диалог ведётся на английском языке.
И тут в абсурдный разговор вступил третий голос. В нем звучал дикторский металл.
– Now you will hear the dialogue again! – сообщил голос.
Короче. Днём, во время урока, я пыталась включить ученику аудирование. И не смогла. Пропал звук. Пришлось срочно давать другое задание.

После урока я просто закрыла ноутбук и оставила его на столе.
Где он В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ и очнулся в начале пятого.
В общем…
Нет, комментариев у меня нет.
Боже. Боже.
Мне казалось, я уже адаптировалась к абсурду (ТАТЬЯНА КРАСНОВА, ФБ).

Источник: Размышления вольного социолога


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