Афанасьев день: что нельзя делать в праздник 31 января

История

В сегодняшний православный праздник церковь чтит память Афанасия Великого, Архиепископа Александрии. Он считался выдающимся церковным писателем, а также стал одним из родоначальников греческой православной церкви.

При жизни он нес православие в массы, боролся с еретиками и язычниками. Пережил немало гонений, но, каждый раз возвращался в Александрию, дабы нести слово Божье.

Традиции и приметы

В Афанасьев день всегда стоят суровые морозы

Следовало кормить уток и гусей зерном – будут здоровыми.

Вьюга к поздней весне, а ясная погода – к ранней.

Оттепель – к ненастному неурожайному лету.

Белый круг вокруг Луны в сегодняшний церковный праздник – к похолоданию.

Что можно делать в Афанасьев день

Изготавливать обереги, читать заговоры на защиту от темных сил.

Собираться всей семьей.

Что нельзя делать 31 января 2023 года

Не рекомендуется лишний раз выходить на улицу – снаружи сегодня беснуется нечисть.

Допивать чужую воду – заберете себе беды этого человека.

Запрещено в сегодняшний православный праздник венчаться и справлять свадьбу – молодые вместе долго не проживут.

Переезд лучше отложить – на новом месте ждут лишь ссоры и неудачи.

Строго запрещается в этот церковный праздник крестить мальчиков – начнутся болезни вплоть до бесплодия.