Афанасьев день: что нельзя делать в праздник 31 января
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
История
В сегодняшний православный праздник церковь чтит память Афанасия Великого, Архиепископа Александрии. Он считался выдающимся церковным писателем, а также стал одним из родоначальников греческой православной церкви.
При жизни он нес православие в массы, боролся с еретиками и язычниками. Пережил немало гонений, но, каждый раз возвращался в Александрию, дабы нести слово Божье.
Традиции и приметы
В Афанасьев день всегда стоят суровые морозы
Следовало кормить уток и гусей зерном – будут здоровыми.
Вьюга к поздней весне, а ясная погода – к ранней.
Оттепель – к ненастному неурожайному лету.
Белый круг вокруг Луны в сегодняшний церковный праздник – к похолоданию.
Что можно делать в Афанасьев день
Изготавливать обереги, читать заговоры на защиту от темных сил.
Собираться всей семьей.
Что нельзя делать 31 января 2023 года
Не рекомендуется лишний раз выходить на улицу – снаружи сегодня беснуется нечисть.
Допивать чужую воду – заберете себе беды этого человека.
Запрещено в сегодняшний православный праздник венчаться и справлять свадьбу – молодые вместе долго не проживут.
Переезд лучше отложить – на новом месте ждут лишь ссоры и неудачи.
Строго запрещается в этот церковный праздник крестить мальчиков – начнутся болезни вплоть до бесплодия.
Смотреть комментарии → Комментариев нет