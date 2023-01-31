Эстетика нюдовых тонов и яркость цветовых комбинаций: главные бьюти-тренды с подиума на весну 2023 года

Нюдовый макияж снова в моде. В сочетании с волосами с влажным эффектом этот бьюти-тренд может выглядеть очень элегантно и минималистично. Однако в моде также и более оригинальные и эксцентричные варианты выполнения макияжа. Вот некоторые тенденции в сфере красоты на 2023 год, которые помогут правильно подобрать косметику и прическу.

Эффект мокрых волос

Это самый культовый образ в истории моды, который на протяжении длительного времени остается актуальным и имеет множество различных вариаций.

Прическа хорошо смотрится на коротких волосах или прядях средней длины. Можно добиться желаемого результата при использовании геля и глянцевого спрея.

Наносить выбранные средства нужно на влажные пряди. Однако при этом волосы не должны быть слишком мокрыми, чтобы гель не смывался.

Такая укладка отлично подходит как для повседневной носки, так и для праздничного мероприятия.

“Детская” челка

Это достаточно интересный и красивый вариант челки. Можно сочетать ее с мягкими локонами, которые будут красиво обрамлять лицо и плавно переходить к остальной части прядей.

Такая челка сочетается с самыми различными стрижками и укладками волос. Это помогает создать красивый, милый и несколько непринужденный образ, который будет привлекать к себе внимание.

Блестящие волосы с пробором посредине

Это один из основных бьюти-трендов 2023 года. Блестящие и гладкие волосы с пробором посередине отлично подойдут как для повседневной носки, так и для праздничного варианта.

Идеально гладкие, как будто сбрызнутые жидким блеском пряди выглядят просто роскошно и очень стильно. Для создания такой укладки потребуется утюжок, различные термозащитные средства и легкая сыворотка на масляной основе.

Двустороннее окрашивание

Окрашивание проводится в два сочетающихся или контрастных цветов. Можно легко создать любой образ, который только вам нравится.

Такое двухстороннее окрашивание прекрасно смотрится как со стрижкой боб, так и с прямыми длинными волосами. Можно выбрать как более естественные оттенки, так и достаточно яркие и красочные тона. Хорошим вариантом станет и вертикальное, и горизонтальное окрашивание. Многое зависит от того образа, который хочется создать.

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Акцент на щеках

При помощи румян можно создать образ девушки, которая только что пришла с мороза. Это выглядит мило, симпатично и естественно. Для этого нужно нанести свой любимый тональный крем. Затем подчеркнуть скулы, нанеся румяна, желательно холодного оттенка.

Стоит дополнительно нанести румяна на нос, добавить серебристый блеск на все выступающие части лица. Отличный способ добиться желаемого образа – нанести любимую помаду прямо на центр губ. Лучше всего выбирать помаду красного или ягодного цвета.

Голубые, розовые или серебристые тени

Смысл этой тенденции в макияже заключается в том, что вы создаете эффект яркого цвета, используя насыщенные тона. Это позволит привлечь дополнительное внимание к глазам и сделать взгляд более выразительным.

Лучше всего сочетать тени для век с акцентом на губах. Дополнительно стоит нанести блеск для губ, чтобы сделать макияж более выразительным.

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Теплый розовый нюд

Новым трендом весеннего макияжа губ будут нюдовые розовые тона. Они помогают сделать внешний вид более свежим, не перегружая его дополнительными акцентами.

С такой помадой хорошо сочетается как минималистичный, так и достаточно агрессивный макияж. Основным трендом 2023 года является естественная красота. Такой макияж будет актуальным на протяжении длительного времени.

Ягодные оттенки

В последние несколько лет ягодные тона остаются в тренде. Однако, в отличие от прошлых сезонов, когда в моде была матовая текстура насыщенных тонов, в 2023 году актуальными будут полупрозрачные атласные финиши нежных оттенков.

Это помогает сделать губы не только достаточно яркими, но и более выразительными и привлекательными.

Прозрачный блеск

Это отличный вариант для тех случаев, когда хочется создать действительно исключительный образ, подчеркивая естественность и черты лица.

Отличным решением станет использование блеска с эффектом увеличения губ. Помимо увеличения объема такие средства также разглаживают складки вокруг губ. В итоге можно достаточно просто создать довольно привлекательный и эффектный образ.