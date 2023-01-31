Кабмин утвердил порядок исполнения указа президента России об ответе на потолок цен на нефть

Правительство РФ утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 января, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении говорится, что Минэнерго и Минфин до 1 марта должны утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом российские компании-экспортеры по запросу Минэнерго ежемесячно предоставляют информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.

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