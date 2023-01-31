Politico: Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов истребителей

Париж рассматривает возможность обучения украинских пилотов истребителей в ответ на соответствующий запрос Киева, сообщило европейское издание Politico.

Как утверждает европейское издание со ссылкой на помощника министра вооруженных сил Франции, глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню обсудит вопрос обучения украинских пилотов истребителей со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в ходе телефонного разговора на этой неделе, передает ТАСС.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности поставок французских самолетов Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.

—