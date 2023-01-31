 

Financial Times: Администрация США приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для Huawei

31.01.2023, 0:32, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для китайской корпорации Huawei, сообщила британская Financial Times.

По словам источников издания, подобный шаг приближает власти США к введению полного запрета на продажу Huawei американских технологий. Издание отметило, что администрация Байдена пошла на такую меру на фоне попыток активизировать совместные с союзниками усилия с целью замедлить технологическое развитие Китая, в том числе в области искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года ФБР заподозрило Huawei в краже данных о ядерном арсенале США. В период президентства Дональда Трампа власти США 16 мая 2019 года внесли китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, после чего многие американские компании приостановили с Huawei сотрудничество, однако 46-й президент США Джо Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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