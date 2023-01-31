Financial Times: Администрация США приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для Huawei

Администрация президента США Джо Байдена приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для китайской корпорации Huawei, сообщила британская Financial Times.

По словам источников издания, подобный шаг приближает власти США к введению полного запрета на продажу Huawei американских технологий. Издание отметило, что администрация Байдена пошла на такую меру на фоне попыток активизировать совместные с союзниками усилия с целью замедлить технологическое развитие Китая, в том числе в области искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года ФБР заподозрило Huawei в краже данных о ядерном арсенале США. В период президентства Дональда Трампа власти США 16 мая 2019 года внесли китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, после чего многие американские компании приостановили с Huawei сотрудничество, однако 46-й президент США Джо Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая.

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