Мнение: Какой-то мутный белорус

В Москве идет довольно примечательный процесс – суд над неким Алексеем Хотиным, бывшим владельцем банка Югра. Примечательна там сама по себе сумма иска – Генпрокуратура России требует взыскать с А.Хотина аж 170 млрд. рублей. Даже по нынешнему курсу – это почти 2,5 млрд. долларов. Не каждый день бывают такие иски!

Хотин (на самом деле там вроде как «братья Хотины») – одна из самых мутных фигур в экономическом болоте современной России. Он был максимально непубличен: ворочал вроде как миллиардами баксов, но при этом в распоряжении прессы не было даже ни одной его фотографии! Другими словами, в середине «десятых» люди даже задавались вопросами в духе «А был ли хотин? Может, никаких хотиных и не существует?»

При этом сами «хотины» возникли как будто из ниоткуда. Буквально – еще на рубеже «нулевых» и «десятых» ни о каких хотиных никто не слышал, и тут вдруг – нате, крупнейший частный «инвестор», сотня миллиардов туда, сотня миллиардов сюда… Какой-то прям внезапный бизнесмен-самородок в насмерть зарегулированном и поделенном РФ-болотце, в котором все было распределено на сто лет вперед, и никаких чужаков там не должно было быть и близко, поскольку «органы» быстро с ними разбирались!

А тут вдруг – ванька-встанька без фотографии, то есть даже как бы без лица. И главное – даже непонятно, откуда, собственно, у братьев-самородков бабло взялось, хотя бы для начала их «замуток». Вечный двигатель изобрели? Да вроде нет… А веселые пацаны меж тем даже гостиницу «Москва», которая напротив Кремля, себе приобрели – типа «на сдачу»!

Я у себя в ЖЖ их тоже упоминал. Например, в 2017 году, откликнувшись на банкротство банка Югра:

«Ходили слухи, что банк Югра, несмотря на название (отсылающее к Ханты-Мансийскому округу), на самом деле принадлежал каким-то мутным белорусам, явно имевшим отношение к спецслужбам батьки Лукашенко. То есть это был какой-то мутный совместный “бизнес” наших и белорусских гебистов».

А вот в этом, видимо, и разгадка. Под именем безличных «хотиных» в экономике Эрефии, скорее всего, шуровал лично «батько Лукашенко», а прикрывали всё дело его же белорусские гебисты. Тогда понятно и то, откуда «стартовый капитал», и то, почему «хотины» в насквозь «красном» росбизнесе оставались столь странно неуязвимы: коллеги! Как говорится, «ворон ворону глаз не выклюет».

Правда, в какой-то момент нашла коса на камень (другой мой пост из того же 2017 года):

«Поистине эпохальная битва развернулась этим летом вокруг банка “Югра”. Причем это ведь в классическом виде “борьба башен”, или “силовики против либералов”. Я даже как-то зауважал Набиуллину; не зря говорят, что у нас бабы мужественнее мужиков. Твердо гнет свою линию, несмотря на то, что реальные хозяева “Югры” даже подключили тяжелую артиллерию в лице Генпрокуратуры (первый случай в новейшей истории, когда прокуратура влезла с протестом на действия ЦБ в сфере банковской санации)».

Классическая была схватка «силовики против сислибов», или Центробанк против Генпрокуратуры.

В итоге Набиуллина все-таки с «Югрой» справилась – однако «Хотин» не сдавался и сопротивлялся еще 5 лет… Тем не менее сейчас, похоже, расправа с «империей Хотиных» все же близится к финалу. Уже, как видим, и Генпрокуратура подключилась к добиванию. Никакие 170 млрд. р. Хотин, конечно, не вернет – но это и не надо: в качестве «компенсации» у «хотиных» (читай – у батьки Лукашенки) отберут всю «нефтянку», которую «хотины» приобрели в ХМАО, НАО, Иркутской области и Якутии (компания «Русь-Ойл»). Схема, отработанная еще по поглощению ЮКОСа Роснефтью.

На «хотиных», понятно, всем наплевать – но стоит отметить, что этот незаметный процесс над неприметным «бизнесменом», по всей видимости, означает довольно существенное «геополитическое» изменение – окончательный разрыв между РФ и Белоруссией, а точнее – между двумя диктаторами от этих двух автократий. «Путинские» окончательно прижимают хвост «батькинским», изымая всё, что «батька» намутил себе в Эрефии непосильным трудом, себе на старость и сынишке Коле на пропитание.

По этому поводу, безусловно, сойдутся в ликующем кличе и патриотическая, и либеральная общественности (кровавого прохиндея «батьку» никто не любит) – но в глобальном ключе это означает, что РФ нынче остается уже совсем одна во враждебном мировом пространстве, поскольку Лука такой подляны, естественно, не простит, и постарается отомстить. Посмотрим, как он это будет делать.