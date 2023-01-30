 

Рианна подала заявку на регистрацию товарного знака Fenty Kids

30.01.2023, 23:40, Разное
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Певица Рианна, которая стала мамой меньше года назад, продолжает развивать свою бизнес-империю. Исполнительница, основавшая марку нижнего белья Savage X Fenty, подала заявку на регистрацию товарного знака Fenty Kids. Судя по всему, бизнесвумен собирается запустить бренд детской одежды.

По информации СМИ, в ассортименте марки будут представлены повседневные модели, вещи для тенниса, серфинга, а также купальные и лыжные костюмы. Кроме того, под брендом Fenty Kids Рианна собирается выпускать детские спальные принадлежности, тканевые подгузники и аксессуары — кепки, береты, шапочки, фартуки, подтяжки, галстуки, ремни и носки.

Также в октябре Рианна зарегистрировала товарный знак “R” — мерч для Суперкубка, на котором исполнительница выступит в этом году. Всего в линию под названием Game Day вошло 17 разных предметов одежды. В капсуле представлены флисовая толстовка с капюшоном, хлопковые шорты-боксеры с рисунками мячей для американского футбола, монохромные костюмы, голубой топ, брюки для тренировок, укороченная майка, стильные банданы и кепки.

Напомним, в конце декабря Рианна впервые показала своего сына от A$AP Rocky. Певица поделилась трогательным видео с участием малыша. В кадре мальчик сидит в автокресле и мило улыбается маме, пытаясь выхватить телефон, на который она его снимает.


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