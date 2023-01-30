 

“Живу со шприцами, иглами”: висящая на волоске от смерти Ланская страдает от неизлечимой болезни

30.01.2023, 23:38, Разное
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Популярная российская актриса театра и кино Валерия Ланская ведет довольно скромный образ жизни и, в отличии от коллег по цеху, редко делится своими проблема в социальных сетях. Многие поклонники и знать не знали, что артистка страдает от от редкой неизлечимой болезни.

Печально, что Валерия Ланская осталась один на один со своей проблемой. В минувшем году она рассталась с супругом, кинорежиссером Стасом Ивановым. Пара поженилась в 2015 году, тогда же у них родился сын Артемий.

Проблемы со здоровьем у звезды кино начались еще во время родов. Наблюдавшие ее врачи в результате постоянных анализов зафиксировали повышение уровня сахара в крови.

Конечно, во время беременности Валерия Ланская не придала этому особого значения, ведь гормональные нарушения – это обычное явление для женщин, вынашивающих детей. Меж тем, после родов проблемы не прошли, а со временем только усугубились.

Сегодня Валерия Ланская борется с сахарным диабетом, который может привести к значительным осложнениям и смерти. Болезнь считается неизлечимой, однако минимизировать риски возможно, если контролировать свое состояние, вовремя замерять уровень сахара в крови, соблюдать диету.

“Живу с мерилками, шприцами иглами”, – посетовала актриса в в эфире программы “Звезды сошлись” на НТВ. К слову, Валерия Ланская страдает от редкого для ее возраста первого типа сахарного диабета. Она рассказала, что при ее форме заболевания возникает зависимость от инсулина, что больше характерно для подростков.


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