 

Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза

30.01.2023, 23:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Балерина всея Руси была на Мальдивах, когда ее настигло настоящее несчастье. У артистки, которая не может жить без фирменных шпагатов и выступлений в пачке, пожаловалась на боли в ноге, а точнее – где-то в паховой области. Анастасия Волочкова попыталась объясниться: мол, это область тела она надорвала бесконечными тренировками.

По приезде в Москву ситуация обострилась. Боль стала настолько сильной, что танцовщица стала еле передвигаться. Блондинка решила разобраться со своим потрепанным, но очень важным для работы органом, а потому отправилась на обследование. И буквально рыдала от страшного диагноза, который озвучили врачи.

Возможно, мы могли бы разделить эмоции Анастасии Волочковой, если бы она сама не забыла, каким было заключение. “Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени”, – сказала звезда журналистам. Но ситуация, говорит дива, очень серьезная. Врачи отправили ее в больницу и посоветовали срочно начать лечение: пройти терапию, снизить нагрузки, перестать носить обувь на каблуке. В противном случае диву ждет инвалидность.

Правда, к рекомендациям специалистов королева шпагатов отнеслась халатно, заменив кабинеты медучреждения на дом, а физиотерапию на тренировки в балетном зале. Так что, неизвестно, как еще долго Анастасия Волочкова будет радовать нас своими шпагатами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.22 / В энергетической схватке Москвы с Западом сложно определить фаворита

30.06.21 / Суд оправдал официантов, подмешивавших вакцину от COVID-19 в пиво посетителям бара

22.11.21 / Мнение: Капитализм: руководство пользователя

15.10.20 / Евгений Пригожин – уголовник и друг Путина

29.09.22 / В понедельник – отшелушивание, во вторник – ретинол: как циклический уход за кожей помогает предотвратить привыкание к косметике

24.09.22 / «Работы на земле много, пригодятся» – Лукашенко распорядился отправить в поля уклоняющихся от мобилизации россиян

07.10.22 / Военный комиссар Ларса пообещал отремонтировать «Северный поток» за личные деньги

16.03.22 / Госдума начала процесс импичмента Байдена

11.03.22 / Мнение: Добровольцы и трофеи

02.02.22 / Мнение: Еда! Как много в этом звуке…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика