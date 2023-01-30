Премьер-министр Дании Фредериксен сообщила о передаче Украине всех принадлежащих королевству САУ Caesar
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче Украине всех 19 принадлежащих королевству самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar («Цезарь»).
Соответствующее заявление премьер-министр Дании сделала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Она также заявила, что Дания будет поддерживать Украину сколько потребуется, – вооружением, гуманитарной помощью, обучением украинских военных. Зеленский в свою очередь поблагодарил Фредериксен за усиление украинской артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, 19 января глава датского оборонного ведомства Якоб Эллеман-Енсен сообщал, что датский парламент поддержал передачу 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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