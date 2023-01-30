Мнение: Планы по замене долларов на «кирпичи»

Про конец эпохи доллара трубят уже из каждой розетки. Укажу хотя бы на Рэя Далио, руководителя крупнейшего хедж-фонда в мире. К нему стоит прислушаться, так как он начинал с нуля и стал миллиардером, раз за разом зарабатывая на верных экономических прогнозах. Цитирую из свежего интервью с инвестором (ссылка):

По словам Далио, эпоха “мирового порядка, в котором доминировал доллар”, и глобализированной экономики “уходит в прошлое”. “Теперь мы собираемся, чтобы крупные державы и их союзники сформировали экономические, валютные и военные блоки”.

В дополнение к США, Европа и Япония — обе зрелые экономики, в которых используются ключевые валюты, — “накопили очень большие долги и развили зависимость от своих центральных банков, печатающих деньги для покупки государственных долгов”, — сказал он.

Увеличение монетизации долга “будет означать, что держатели долговых активов получат плохую доходность с поправкой на инфляцию”, добавил он.

В переводе с финансового на русский «плохая доходность с поправкой на инфляцию» означает, что доллар, евро и иена обесценятся. Повторюсь, нового тут мало — мы обсуждаем неизбежный крах финансовой системы Запада уже давно.

Так вот, хоть доллар и заканчивается, однако планете всё равно нужно будет как-то торговать. Торговать за обесценившиеся доллары, дорисовав несколько ноликов на ценниках, не будет смысла, так как современным американцам концепция права собственности не близка, они могут в любой момент присвоить чужие деньги себе. Пока доллар остаётся самой удобной валютой, американцев терпят. Когда доллар свалится в гиперинфляцию, про американцев забудут, как про страшный сон.

Торговать за звонкое физическое золото теоретически возможно, но на практике — нет. У России было окно возможностей весной 2022, тогда рубль вполне можно было сделать золотым. Однако политического решения, видимо, не было принято, так что власти пустили вопрос на самотёк. Достаточно упомянуть, что корпорациям позволили придушить в России малый ювелирный бизнес, делая вид, будто так нужно для упрощения торговли золотыми слитками. Серьёзнейшая ошибка, которая будет аукаться нашей экономике ещё долго… в общем, чтобы не заводить шарманку очередной раз, констатирую факт: планы по созданию золотого рубля отложены в долгий ящик, в ближайшие годы ни на что подобное я бы не рассчитывал.

Торговать просто за рубли — идея славная, но с отчётливым региональным душком. Мы занимаем не настолько большую долю в мировой торговле, чтобы рубль активно ходил за пределами России. Да, мы можем продавать за рубли наши товары в Индонезию или в Аргентину, однако друг с другом Индонезия с Аргентиной за рубли торговать не будут. Ничего личного, просто размер.

Заменять доллар юанем не очень хочется. Китайцы — друзья, и стратегически нашей дружбе мало что угрожает, однако всё же тотальное доминирование юаня означало бы, что все остальные страны будут на вторых ролях. Крупные независимые государства, такие как Россия и Индия, рассматривают такой сценарий как неприятный.

Теперь, когда мы с вами перебрали расклад целиком, процитирую новость из Анголы (ссылка):

Тема создания собственной валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Анголы Жоау Лоуренсу в Луанде.

“Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали, о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Об этом обязательно пойдет речь на саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике в конце августа и куда приглашается группа африканских стран, включая, как я понимаю, и президента Лоуренсу”, — сказал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, “серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту”. “Они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне”, — подчеркнул он.

Вот, собственно, и ожидаемое решение этюда. Адекватные страны во главе с расширенным БРИКС создадут новую валюту по типу евро, которую назовут, например, «брик», кирпич. Выпускать эту валюту страны БРИКС будут сообща, и поначалу она будет использоваться исключительно для бизнеса, то есть для займов и для международной торговли. Предположу, что национальные валюты, — такие как рубль, например, — останутся в прежнем виде. Поучительный опыт Евросоюза доказал, что интеграция не должна заходить слишком далеко, иначе она может некоторым экономикам навредить.

С точки зрения России тут будут сплошные плюсы: мы будем продавать наши товары или за рубли, или за кирпичи, то есть за две наши собственные валюты. Так как в расширенный БРИКС входит больше половины планеты, кирпичи обречены стать популярными и получить повсеместное хождение.

Что же касается доллара и евро — да, они проиграют. Их валютные зоны сузятся, что ещё сильнее усугубит и без того критическую инфляцию в Европе и США. Пожалуй, мировая экономика от этого только выиграет — современный Запад уже деградировал до такой степени, что скорее паразитирует на остальной планете, нежели вносит в общее развитие свой честный вклад.