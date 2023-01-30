Мнение: Руцкой – наш русский Байден?

Руцкой в этом видео буквально жжот напалмом – и говорит, конечно же, бесспорные вещи. Да, Шойгу никогда не служил в армии (как-то внезапно это всех озарило, хотя про то известно уже четверть века), да, армия РФ неспособна вести современную войну, да, очень жалко солдат и офицеров, погибающих ни за что или становящихся инвалидами…

При этом как-то внезапно, буквально в одночасье, Руцкого вдруг стало очень много. Одно видео, другое видео, третье видео… Хотя казалось, что про него все давно и благополучно забыли. В седом и древнем 2000-ном году (!!) его абсолютно по беспределу за день до голосования сняли с выборов губернатора Курской области (которые он бы бесспорно выиграл в одну калитку, даже сомнений нет), потом в 2003 (опять по беспределу) не допустили к выборам по той же Курской области в депутаты Государственной Думы (заметим, что это было еще в те времена, когда такие разгульные “недопуски” еще не стали рутиной) – в общем, его политическую карьеру буквально пережали пальцами, как шланг с подачей кислорода (понятно, что в Думу он бы легко избрался)… и с тех пор он вроде как спокойно жил себе в ранге “политического пенсионера”, без права, как казалось, воскрешения.

И тут вдруг – раз! Призрак прошлого! Стоит еще отметить, как ненавязчиво Руцкой, вместо кучи орденов, носит у себя на лацкане “всего лишь” одну одинокую Звезду Героя Советского Союза (не России!). Даже без Ордена Ленина (который к ней полагается в комплекте). Мудро, мудро…

Невольно закрадывается мыслишка: а может, это “Жжжжжж!” – неспроста? Уж не собирается ли Александр свет Владимирович тряхнуть… э-эээ… стариной? В губернаторы Курской области он уже вряд ли захочет (разве что закрыть гештальт) – но у него может быть цель и повыше (и там тоже, если разобраться, гештальт не закрыт). Может он (и кто-то за ним) целят в президенты РФ?

Посмотрим бегло. А что – вид у Руцкого вполне бодрый, даже подтянутый, речь связная. Возраст 75 лет – пустяки, по нынешним временам вполне детский и даже, можно сказать, в тренде. Может быть, Руцкой – это наш российский Байден?! А что, некоторые параллели прослеживаются (особенно если считать Путина нашим российским Трампом). Байден, как и Руцкой, был вице-президентом при предшественнике того президента, кому он собирался бросить вызов (Байден – при Обаме, Руцкой – при Ельцине); он точно так же считался старым и никому не интересным политическим пенсионером, на выборы президента в 2020 году Байден пошел в возрасте 77 лет… А Руцкому в 2024 будет только 76! При этом у Руцкого по сравнению с Байденом еще одно явное преимущество: он Герой Советского Союза, а Байден – нет.

Конечно, это афера. Но я был бы против кандидатуры Руцкого даже не потому, что косвенно (давно слежу за политикой) знаю, что хозяйственник Руцкой никакой. Дело в другом – набившая оскомину еще по Афганистану эта его общероссийская манера, говоря о действиях армии за рубежами страны, стонать только и исключительно о “наших мальчиках” и поминать потери только наши собственные, даже для приличия не вспоминая, ЗАЧЕМ и чего ради вообще были затеяны вторжения и боевые действия, и сколько горя несут наши “мальчики” на своих штыках там, где их никто не ждал и не хотел видеть.

В общем, мало стыда и мало вины перед ЧУЖИМИ – вот чем мне не нравятся выступления Руцкого. Но я, возможно, слишком много требую.