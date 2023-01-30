Пицца и футбол: Дэвид Бекхэм и Том Брэди проводят время вместе с детьми

Похоже, звезды футбола Дэвид Бекхэм и Том Брэди — хорошие приятели. На днях они сводили своих детей в пиццерию Miami Slice в Майами, штат Флорида, о чем отчитались совместными фотографиями в социальных сетях. На снимках можно заметить двоих чад Бекхэма — 17-летнего Круза, который пробует себя в качестве повара, и 11-летнюю Харпер, а также дочку Брэди от брака с супермоделью Жизель Бюндхен — 10-летнюю Вивиан. По информации таблоида Page Six, Виктория Бекхэм, которая на фото не попала, тоже отдыхала вместе с ними.

Папины дочки, – подписал Дэвид один из снимков. – Семейный вечер с Томом Брэди.

Напомним, что осенью прошлого года Том Брэди завершил бракоразводный процесс с Жизель Бюндхен. О разладе в семье футболиста и супермодели стало известно в начале сентября, а чуть позже Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. Помимо Вивиан экс-супруги воспитывают еще одного общего ребенка — 12-летнего сына Бенджамина. От предыдущего брака Брэди также растит 15-летнего сына Джека.

В семье Бекхэмов, как известно, четверо наследников: Харпер, Круз, Ромео и Бруклин, который живет отдельно от родителей в США со своей женой Николой Пельтц.