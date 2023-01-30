 

Папарацци заметили Оливию Уайлд с Джейсоном Судейкисом, которого она бросила ради Гарри Стайлса

30.01.2023, 22:25, Разное
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Наблюдать за личной жизнью Оливии Уайлд становится все интереснее. Стоило ей расстаться с поп-певцом Гарри Стайлсом, как в прессе начали появляться слухи о воссоединении актрисы со звездой “Теда Лассо” Джейсоном Судейкисом. Папарацци заметили экс-пару на встрече в Лос-Анджелесе. Судя по опубликованным кадрам, которые можно посмотреть в нашем Telegram-канале, после тяжелого расставания и борьбы за опеку над детьми звезды все-таки смогли наладить отношения. 

По информации TMZ, Уайлд и Судейкис встречались с общими знакомыми в Лос-Анджелесе. Снимки шокировали фанатов, так как расставание было связано с чередой громких скандалов. Например, Оливию обвиняли в том, что она закрутила роман с Гарри Стайлсом еще будучи в отношениях с Судейкисом. Бывшая няня рассказала, что Джейсон очень тяжело переживал разрыв и долго не мог поверить в происходящее. Позже знаминитости раскритиковали ее за “ложные и непристойные обвинения” в их адрес. 

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Напомним, Оливия и Джейсон воспитывают двоих детей — 8-летнего Отиса и 6-летнюю Дэйзи. Пара начала встречаться в 2011 году и рассталась в 2020-м. Причиной стало знакомство актрисы с Гарри Стайлсом на съемочной площадке фильма “Не волнуйся, дорогая”. В январе 2021 года Оливия и Гарри подтвердили роман. Осенью 2022-го звезды приняли решение расстаться “из-за плотного графика” музыканта.

После разрыва Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис боролись за опеку над детьми. В начале августа прошлого года актрисе удалось выиграть дело. Теперь Дейзи и Отис встречаются с отцом по тому графику, который согласовала Уайлд. Позже актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала об истинных причинах развода. 

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс


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