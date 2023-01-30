 

“Беременный животик”: Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико

30.01.2023, 22:22, Разное
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После громкого развода с Агатой Муцениеце актер нашел счастье в объятиях молодой коллеги Зепюр Брутян. Спустя пару месяцев отношений Павел Прилучный женился на своей избраннице.

Зепюр Брутян буквально светится от счастья, время от времени раскрывая поклонникам подробности семейной жизни. На днях она решила рассказать историю о том, как во время давних съемок актер запомнил ее фразу о том, что она любит, когда в доме стоят живые цветы. И когда парочка начала отношения, ее квартира заполнилась растениями.

Правда, не всех пользователей восхитили откровения звезды: ей напомнили, что в то время Павел Прилучный был женат, а потому довольно странно, что он запоминал слова чужой женщины. В общем, актера, можно сказать, обвинили в том, что он ухлестывал за бабами на стороне. Впрочем, в этом нет ничего криминального, ведь у всех артистов в силу работы прекрасная память.

Стоит отметить, что про звезду “Закрытой школы” ходят разные слухи. Источник в окружении актера даже рассказывал, что он изменял теперь уже бывшей жене с двумя актрисами. Наверное, поэтому на просторах Интернета переживают за возможную беременность Зепюр Брутян.

В некоторых телеграм-каналах появился свежий снимок Зепюр Брутян, на котором она как бы предъявила пузико: то ли, актриса действительно скрывает живот, то ли просто выбрала неудачное платье.

“Армянская жена Павла Прилучного показала беременный животик”, – такими словами сопровождаются фотографии.


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