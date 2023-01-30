Собянин рассказал о планах строительства 32 новых поликлиник

О планах по строительству новых медучреждений градоначальник рассказал в записи, посвященной открытию детско-взрослой поликлиники в Дмитровском районе. Первых пациентов она примет в марте 2023 года.

Мэр отметил, что Дмитровский район активно развивается: строятся новые дома, метро, увеличивается население.

“Поэтому мы приняли решение построить здесь новую поликлинику – хорошего уровня, оснащенную всем необходимым современным оборудованием (и КТ-, и МРТ-аппаратами), и детскую, и взрослую в одном месте”, – написал градоначальник.

Строительство поликлиники началось в первой половине 2021 года. Работы финансировались за счет Адресной инвестиционной программы Москвы.

Площадь поликлиники – 15 тысяч квадратных метров. Ее оснастили новейшим медицинским оборудованием и подключили к ЕМИАС. Для медперсонала обустроили уютные комнаты отдыха, для посетителей – комфортные зоны ожидания.

Персонал медучреждения – 228 человек, в том числе 84 врача. Поликлиника будет принимать 66 тысяч жителей Дмитровского района: 58 тысяч взрослых и восемь тысяч детей.

Собянин сообщил, что вблизи медучреждения откроется станция метро “Яхромская”. Территорию поликлиники благоустроят, добавил градоначальник.

“Всего до 2025 года планируем открыть в Москве 32 новые поликлиники. 9 из них уже построено и 6 принимают пациентов”, – уточнил мэр.

Ранее Собянин объявил об открытии шести городских поликлиник после реконструкции. Планируется отремонтировать 200 зданий. Все работы завершат до конца 2023 года.

Реконструированные и построенные с нуля поликлиники работают по новому московскому стандарту. Посетители ожидают приема врача в помещениях с кондиционерами, мягкими диванами, телевизорами и кулерами с питьевой водой.

В Москве за 11 лет построили 130 зданий городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 64 поликлиники. В 2022 году ввели в эксплуатацию 19 медучреждений.