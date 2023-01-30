 

Россия одобрила проект соглашения с Китаем по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту

30.01.2023, 22:15, Новости дня
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Россия и Китай подготовили проект межправсоглашения по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в Китай по «дальневосточному» маршруту одобрен, передает РИА «Новости».

«Соглашение заключается в целях укрепления сотрудничества сторон в энергетической сфере и определяет основные условия в части поставок природного газа (…) по «дальневосточному» маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе города Дальнереченск (Российская Федерация) и города Хулинь (Китайская Народная Республика)», – говорится в документе.

Также отмечается, что Россия и Китай будут поощрять расчеты в национальных валютах при поставках газа по «дальневосточному» маршруту.

Ранее Газпром и китайская CNPC обсудили ключевые направления сотрудничества на 2023 год, в том числе проект поставок газа по дальневосточному маршруту и проектирование газопровода «Союз Восток» через Монголию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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