Эксперты объяснили, почему российским кинотеатрам требуется западное кино

Кинопрокатчики жалуются на нехватку продукта, который обеспечивал бы кинотеатрам регулярный успешный прокат, как это было с отечественной комедией «Чебурашка», сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя предложение Совфеда разрешить в РФ прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей.

В октябре прошлого года в Совете Федерации предложили разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателей. При этом обсуждается выплата вознаграждения. Позже депутат Госдумы Елена Драпеко приостановку авторских прав в РФ поддержала, передает «Lenta.ru».

«Тут два момента. Во-первых, насколько это законно? На данный момент это невозможно по той причине, что это наказуемое по закону деяние. Без изменения нормативной базы сделать это невозможно», – рассуждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Во-вторых, продолжает собеседник, эти предложения звучат больше даже с точки зрения некоторой справедливости. То есть учитывая то, что недружественные государства заморозили огромные российские средства за рубежом и обсуждают возможность их использования для своих целей, а некоторые компании, уходя из России, даже не расплатились по своим долгам.

По его словам, с одной стороны, у нас есть сейчас кинособытия вроде семейной комедии «Чебурашка», которая заработала более трех млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. С другой стороны, Россия пока не производит такого количества кинопродукции, чтобы действительно работала прокатная киноиндустрия.

«Мы выслушиваем много мнений именно со стороны бизнеса, кинопрокатчиков, которые говорят, что им элементарно не хватает продуктов для того, чтобы устроить постоянный прокат, который должен меняться каждые два-три дня или хотя бы каждую неделю. Поэтому тут с двух сторон идет эта ситуация. С одной, вроде бы на патриотической волне мы бы могли говорить о том, что мы сейчас будем показывать только те фильмы, которые нам нужны, а с другой, надо понимать, что прокатная киноиндустрия в этих условиях просто не протянет», – уверен Шолохов.

Депутат подчеркивает, что разумное решение лежит где-то посередине. Скорее всего, Россия будет ограничивать количество западных фильмов, но встает вопрос, «почему мы должны платить стороне, которая никаких своих обязательств в соответствии с международным правом не принимает, не понимает и отказывается от них». По его словам, такое решение может быть справедливым, но для этого нужна законодательная база. Также пока непонятно, кто и по каким критериям будет отбирать фильмы для проката в России.

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков также считает, что российские кинотеатры без западных фильмов не выживут, поэтому о внедрении иностранных фильмов каким-либо способом действительно нужно думать. «Они все построены исключительно для показа американского кино. Российский зритель, когда видит в кино только отечественные фильмы на русском языке, просто разворачивается и уходит. А американское кино делает всю кассу», – считает Пучков.

Ранее Минэкономразвития выступило против предложения показывать в российских кинотеатрах иностранные фильмы без согласия правообладателей, несмотря на то, что правообладателям полагается за это денежное вознаграждение. В ведомстве уточнили, что это может привести к нарушению международных соглашений России, а также вызвать «негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики».

—