Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов.
После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине заявил, что ничего не исключает, передает РИА «Новости».
Напомним, как сообщал французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможности поставок Украине самолетов «Мираж 2000» (Mirage). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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