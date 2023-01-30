 

Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов

30.01.2023, 22:15, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов.

После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине заявил, что ничего не исключает, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможности поставок Украине самолетов «Мираж 2000» (Mirage). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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