Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов.

После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине заявил, что ничего не исключает, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможности поставок Украине самолетов «Мираж 2000» (Mirage). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.

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