 

Специалисты рассказали, как не допустить ухудшения памяти

30.01.2023, 21:55, Разное
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Результаты недавней исследовательской работы продемонстрировали, что ухудшение памяти замедлить можно, однако, для этого пожилым людям необходимо придерживаться определенных правил.

Пекинские ученые в течение 10 лет вели наблюдения за состоянием здоровья взрослых китайцев в возрасте старше 60 лет. Позже стало известно, что добровольцы, которые придерживались здорового образа жизни, имели меньший риск развития болезни Альцгеймера.

Авторы работы подчеркнули, что наиболее важным фактором для поддержания хорошей памяти в зрелом возрасте является здоровое питание. Также рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, вести активные социальные контакты, а также полностью отказаться от курения и употребления спиртных напитков.


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