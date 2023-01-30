Ивановские ученые изобрели микрокрасители, которые подсвечивают “больные” клетки человека

Химики из Ивановского института химии растворов и ученые из ИвГУ разработали уникальный микрокраситель, известный как люминофор. По словам авторов разработки, она обладает уникальным свойством растворяться в воде, совершенно не теряя полезных свойств.

Стало известно, что новый краситель можно использовать в медицине. При попадания в человеческий организм, он с высокой точностью подсвечивает «больные» клетки, в которых развивается заболевание.

Таким образом, работа была выполнена при финансковой поддержке Минобрнауки, а ее результаты были опубликованы в одном из международных научных изданий.