 

Ивановские ученые изобрели микрокрасители, которые подсвечивают “больные” клетки человека

30.01.2023, 21:55, Разное
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Химики из Ивановского института химии растворов и ученые из ИвГУ разработали уникальный микрокраситель, известный как люминофор. По словам авторов разработки, она обладает уникальным свойством растворяться в воде, совершенно не теряя полезных свойств.

Стало известно, что новый краситель можно использовать в медицине. При попадания в человеческий организм, он с высокой точностью подсвечивает «больные» клетки, в которых развивается заболевание.

Таким образом, работа была выполнена при финансковой поддержке Минобрнауки, а ее результаты были опубликованы в одном из международных научных изданий.


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