Мнение: Американских роботов легко обмануть, роботы из жидкого металла и почему физраствор рецептурный

1. Эксперименты показали, что современные боевые роботы глупее, чем американцы. Сценаристы фантастических боевиков были правы, обмануть робота несложно (ссылка):



Военные активнее других испытывают технологии искусственного интеллекта в стремлении снизить потери среди личного состава. Значительные ресурсы в подобные технологии вкладывает DARPA — один из ключевых исследовательских органов армии США. Но пока результат, мягко говоря, не радует, как признаются причастные к испытаниям специалисты. ИИ очень легко ввести в заблуждение простейшими приёмами.

Источники сообщают, что к выходу в тираж готовится книга бывшего военного аналитика Пентагона Пола Шарре (Paul Scharre). В труде Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence автор приводит много случаев сомнительного поведения роботизированных платформ с ИИ в процессе обучения и имитации боевой работы.

В частности, описывается случай, когда одного из боевых роботов DARPA в течение недели обучали распознавать движущихся бойцов. Морпехи и инженеры шесть дней находились в движении рядом с роботом, а на седьмой придумали игру: робота поместили в центр круга, а задачей бойцов стало подобраться к нему с расстояния около 300 метров незаметно для систем распознавания и дотронуться до него.

Все восемь бойцов, принявших участие в эксперименте, смогли решить эту задачу. Двое морпехов приблизились, выполняя кувырки в сторону робота, то есть совершив движения, которые ИИ раньше не видел. Другой морпех «переоделся в ель и походкой дерева» приблизился к роботу, чтобы это ни значило. Двое других бойцов приблизились к роботу, спрятавшись под картонную коробку. Последняя тактика уже встречалась в игре Metal Gear Solid от небезызвестного Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima).

2. В Китае хвастаются, что уже создали робота из жидкого металла (ссылка):



Matter: создан способный становиться твердым или жидким робот.

Китайские ученые описали прототип робота, который способен переходить из твердого в жидкое состояние и обратно. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Специалисты Китайского университета Гонконга заявили, что подобный робот был создан из магнитных микрочастиц неодима, железа и бора, погруженных в галлий. Температура плавления получившегося материала составляет 29,8 градуса по Цельсию. В ходе эксперимента ученым удалось научить робота передвигаться и переносить полезный груз.

В своей твердой форме робот может переносить груз, в 30 раз превышающий его массу. Для перехода в жидкое состояние устройство должно быть помещено между магнитами с настроенными магнитными полями. При этом для плавления внешний источник тепла не требуется.

Созданный китайскими инженерами робот способен передвигаться, обходить препятствия, карабкаться по стенам. В рамках одного из экспериментов специалисты заставили робота донести светодиод до платы, установить его и зажечь.

Авторы изобретения отметили, что при создании машины они вдохновлялись жидким роботом Т-1000 из фильма «Терминатор» режиссера Джеймса Кэмерона. При этом специалисты подчеркнули, что меняющий состояние робот будет полезен в мирных целях — например, в медицине.

Ага, ага, в медицине. А из пистолета можно отстрелить больному фурункул, для этого пистолеты и нужны…

Весьма вероятно, это очередной случай, когда «учёные изнасиловали журналиста», и никаких жидких роботов в реальности даже близко не создано. Полагаю, волноваться нет смысла — к тому времени, как жидких роботов доведут до ума, терминаторы предыдущего поколения давно уже будут доминировать на поле боя.

3. Покупал сейчас физраствор, промывать нос Тесле. Физраствор — это подсоленная вода, 9 грамм обычной поваренной соли на литр воды, можно и в кастрюле сделать. Но я покупаю в аптеке, так как удобнее, когда физраствор сразу в маленьких пластиковых ампулах. Свернул шейку, набрал в шприц, готово. Чуть дороже, чем в больших бутылках, однако экономия времени того стоит.



Главное, не попасть на белорусский физраствор, в стеклянных ампулах. Со стеклом возни чуть больше, и весь смысл теряется. Стеклянные ампулы чуть дешевле, — оборудование-то у белорусов наверняка с советских времён осталось, — но если экономить полтора рубля, так проще сразу взять большую бутылку.

Так вот, к чему я всё это. Физраствор в России — рецептурный препарат. По интернету его заказать нельзя, надо тащиться в аптеку пешком. И если зайти в аптеку по пути домой, без предупреждения, то сразу тридцать упаковок не продадут — если не заказывать заранее, то у них там обычно одна-две упаковки, не больше. Ещё некоторые фармацевты могут надуть, сказав, будто в наличии ничего подходящего нет — тогда приходится показывать им страницу их же сайта, и они со вздохом достают физраствор из шкафа.

Почему в России физраствор — рецептурный препарат, я не знаю. Точнее, знаю, но моя точка зрения непопулярна. Физраствор и прочие безобидные лекарства отпускаются по рецепту, так как наше общество не считает время граждан какой-то особенной ценностью. Если бы за вход в аптеку брали по 50 рублей, поднялся бы бунт. А вот отобрать у покупателя час времени — это нормально, тут никому возмущаться и в голову не приходит.