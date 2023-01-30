Личное: “Малярия, антисанитария и все с этим связанное”

И вот еще посмотрим для сравнения с последним письмом, почему человек с плохими границами мечется в тумане.

Вместо того, чтобы работать над собой, он работает над недостатками партнера. И когда что-то не так, он горюет, какие плохие границы у его партнера.

Это называется “плохой локус контроля”, и от этого все беды.

roseeromee

Добрый день, Эволюция!

В моей жизни случилась такая ситуация, в которой я как будто бы не вижу чего-то важного.

Вместе с Н мы учились в одной школе, не виделись 10 лет, лайкнули друг друга на тиндере, встретились и все закрутилось как то слишком быстро, буквально с первой встречи.

Чем-то он меня зацепил, хотя, как мне изначально казалось, у него очень много минусов – сноб, завышенная самооценка, и много ребячества.

(Вместо работы над своей завышенной самооценкой, автор анализирует самооценку партнера)

Мы начали видеться буквально каждый день, общаться до ночи по телефону, он сразу сказал, что у него будет работа по контракту в Африке и совсем скоро придется уехать на 2 года, но раз в 6 месяцев может приезжать в Москву. Точные даты он не знал, так как было много возни с документами, в итоге день в день ему сообщили, что завтра он вылетает.

Перед отлетом он спросил, в каком статусе наши отношения, кто мы друг для друга, и если я согласна, что мы пара, то он меня ждет к себе, что ему очень грустно улетать, даже прослезился.

(Он летит в чужую, скучную, бедную страну. Прослезился от грусти, но автор накормила этим корону. Понятно, как вредит желание постоянно, везде, во всем искать только корм для своей короны?)

К слову, до секса у нас не дошло, так как вначале я не торопилась, в отличие от него, а вот когда уже момент подходил у меня начались эти дни, а у него командировка.

Перед вылетом мы снова встретились, он говорил, что верит, что все будет у нас хорошо и чтобы я ему сказала, приеду или нет, что поможет с визой и оплатой билетов (хотя я даже этого и не спрашивала) и ему важно понимать вместе мы до конца или нет. На тот момент мне показалось это каким-то давлением с его стороны и опережением событий, так как не очень понимала, как у нас вообще пойдут отношения на расстоянии.

(Ему хочется побольше вложений от нее, он хочет понять, есть ли смысл с ней общаться, он сомневается, а она надевает на него колпачок. Понятно, почему анализировать щипцы и баги партнера – это надевать на него колпачок?)

Немного обо мне- мне 27 лет, в разводе, внешность скорее обычная, стройная, есть любимая работа в банке, доход неплохой- хватает на оплату квартиры, отдельно от родителей, отдых, учебу и небольшие хотелки, даже получается что-то отложить, есть машина, помогаю родителям.

О нем- из состоятельной семьи, престижный вуз, знаю, что в Москве у него доход был ниже моего, машина, квартира, купленные родителями, знает несколько языков, финансово родители помогают ему.

Изначально понимала, что его ОЗ выше моей и я постоянно качалась имеет ли смысл вообще что-то продолжать или это в итоге обязательно приведет к дисбалансу, или дефолту, к слову, качает меня от этого до сих пор, так как долго была в отношениях с дисбалансом и снова в такой яме оказаться не хотелось бы.

(ОЗ его выше, поэтому автор сурова, насуплена. Парень все время говорит ей, что ей стоит быть более приветливой и больше стараться. Но автор угрюмо работает над его границами)

Сейчас я нахожусь в Тайланде и даже с разницей в 7 часов мы постоянно на связи, он звонит мне ночью по его времени, хотя ему нужно рано вставать на работу, но в такие моменты спрашивает, ценю ли я это- то ли его щипцы, то ли плюс, понять не могу.

Вообще с его стороны часто такие вопросы- скажи мне, ты часто обо мне думаешь? Часто скучаешь? Ты оценила, что вместо ужина я выбрал позвонить тебе? Все это конечно с улыбками и шутками, но ощущение, что в такие моменты меня пытают щипцами и выбивают коплименты, объясняя это тем, что он Дева и ему это тоже важно, после таких разговоров мне кажется, что его сз для меня падает и я начинаю еще больше думать, нужно ли мне все это, баг выскочка и училка у него такие сильные бывают, что он начинает меня бесить в такие моменты.

Что меня смущает-

Он эгоцентричен- часто может промолчать на какой-то мой рассказ, но очень активно поддерживает любые разговоры о себе, в Москве были моменты, когда счет платил он (я всегда предлагала, но он отказывался), но просил оставить чаевые, не настаивал, конечно, но предлагал, что тоже было для меня странным.

(Это полное слияние, когда все ваши силы направлены на анализ чужих багов и попытку исправить эгоцентризм партнера. Понятно почему?)

У меня не идеальная семья, не идеальное образование и не идеальная фигура, и кажется, что лучше бы ему подошла девушка из такого же идеального мира, в котором он рос и жил.

Каждый разговор он спрашивал меня когда я приеду и предложил начать планировать поездку на конец февраля.

Что он озвучил сам, что предлагает- оплата 80 тысяч за билеты (мне остаётся доплатить примерно 40, спросил ок ли это для меня- я ответила, что сумма неплохая, но мне нужно будет еще посмотреть ближе к делу, что у меня с бюджетом. Еще предложил взять с собой 500 долларов, чтобы были деньги. На мой вопрос, как мы будет покупать продукты и прочее, каждый сам за себя? Замялся и ответил что-то не очень понятное.

Но мне еще нужно будет оплатить прививку, визу и куар коды от ковида, поменять валюту, в итоге выходит так, что я потрачу примерно такую же сумму как и он, за все это он помощь не предложил.

Думаю, меня бы так не качало, если бы он предложил оплатить все билеты и взять оплату продуктов на себя, но так он не предложил- меня это смущает и я думаю, есть ли смысл ехать. Прочитала у вас, что траты мужчины должны быть примерно равны сз девушки, не думаю, что моя сз большая, мы совсем немного вместе. Но ведь в начале отношений мужчина должен вкладываться больше, что показывает его интерес.

(Где эта Ученица прочитала? Откуда она это взяла? И в какой суд она хочет подать иск на мужчину, который не вкладывается и не показывает ей интерес?)

С другой стороны- у него сейчас новая страна, новая работа, зарплаты еще не было и он постоянно переживает, что осталось мало с собой наличных и будет странно все это с него требовать, как будто моего интереса вообще нет, хотя с моей стороны это гигантский шаг.

Ощущение, что для него мой приезд, это может быть про удобство.. дома кто-то ждёт, убрано, сготовлено, секс, не одиноко.

(Жаба душит автора. Герой не горит, вкладываться не хочет, но если отказаться от поездки, так и умрешь старой девой)

Я же как будто делаю очень много для этого- делаю прививку, занимаюсь документами, оплачиваю остальные расходы и везу с собой деньги, уезжаю из своей привычной жизни и еду сидеть дома и ждать его с работы, рискую здоровьем, так как там малярия, антисанитария и все с этим связанное и если что-то пойдет не так, вряд ли развернусь и снова сутки полечу обратно на следующий день.

Это Западная Африка, одной куда-то ходить будет опасно, он сразу сказал, что без него ни шагу, так как район криминальный, из развлечений там абсолютно ничего.

В Москве у меня любимые коллеги, спорт, друзья, родители и привычный образ жизни.

Что я буду делать там- мне пока не совсем ясно, но и оставлять этот вопрос подвешенным не хочется, я соскучилась и верю, что это может быть счастливой историей.

(Практически Гарри и Меган. Он позвал ее в Африку через несколько дней знакомства, она поехала с ним. И наша автор готова поехать к своему принцу, вот только еще раз посчитает как старый крот, сколько зернышек съест у нее эта Дюймовочка, еще раз проанализирует график температур горения, еще раз все сопоставит, сравнит, возьмет свою хлеборезку, пыточный чемоданчик, канистру с бензином и поедет)

Я пока предложила приехать на 2 недели, он же на месяц и более и предлагает если что обменять билеты и остаться.

Эволюция, помогите понять, чего я не вижу в этой ситуации, совсем скоро мне будет 28 и кажется, что уже не так много времени, чтобы бросать все и ехать на другой конец света, имея сомнения. Или же я себя накрутила и просто боюсь оказаться в невыгодной для себя ситуации.

Спасибо вам!