Мнение: Сибирский завод пушечного машиностроения

Интересные данные приводит у себя в Фейсбуке Альфред Кох. Кох сейчас эмигрант в Германии, но в 90е был первым заместителем председателя Госкомимущества РФ – так что, думается, он в курсе, где какие предприятия бывшего совка чем НА САМОМ ДЕЛЕ занимались…

“Я все никак не могу успокоится по поводу недавнего интервью Чемезова, в котором он сообщает, что российская промышленность увеличила в разы выпуск снарядов для армии. И что разговоры о том, что у Путина в войске наблюдается дефицит снарядов – это вражеская информационная диверсия.

Вот есть (было?) в Новосибирске такое предприятие – Сибсельмаш. Чтобы было понятно: крупнейшее промышленное предприятие города. Оно производило сельскохозяйственную технику. Но это так, для вида. В качестве хобби. Основной его продукцией (70%) были боеприпасы. И прежде всего – артиллерийские снаряды.

За время Великой Отечественной войны Сибсельмаш произвел 48 миллионов снарядов. Каждый третий снаряд был произведен на этом предприятии. И после войны оно продолжало быть головным предприятием по производству снарядов.

В лихие 90-е, имея доходы бюджета в 10 (десять) раз меньшие, чем сейчас, государство все-таки находило возможность если и не загружать проиводственные мощности завода оборонзаказом (столько снарядов России было не нужно: она не собиралась ни с кем воевать), то хотя бы выделять деньги на содержание мобилизационных мощностей.

Однако, в жирные (путинские) нулевые средства на содержание мобилизационных мощностей выделяться перестали и предприятие оказалось перед перспективной банкротства.

Военные забили тревогу: крупнейшее предприятие по производству боеприпасов могло просто исчезнуть. А вместе с ним пропадет и уникальное оборудование, готовые производственные линии, ноу-хау, технологические навыки, многолетний производственный опыт и т.д.

И предприятие в 2008 году передают Госкорпорации (ГК) “Ростехнологии” (то есть цельному генерал-полковнику госбезопасности, доктору экономических наук Сергею Викторовичу Чемезову). Бравый чекист тут же обещает предприятию “золотой дождь” аж в 800 млн. рублей… Но этих денег он не выделяет. Немного позже обещает чуть меньше: 600 миллионов рублей. Но и этого не дает. Предприятие под его чутким руководством начинает разрушаться…

Потеряв всякую надежду на собственника (коим является чемезовская ГК “Ростехнологии”) руководство Сибсельмаша вместе с военными обращается напрямую в Министерство промышленности. И от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга выделяются деньги на поддержание мобилизационных мощностей. Важно подчеркнуть, что с самого начала мобилизационное задание с предприятия – не снималось.

Я специально так подробно все описываю, чтобы вы понимали: лучший путинский друг Чемезов, с 2008 года владеет крупнейшим российским предприятием по производству боеприпасов. И к моменту передачи его в собственность “Ростехнологии” это предприятие сохранило все производственные мощности по производству боеприпасов.

Чемезов палец о палец не ударил для того, чтобы сохранить эти мощности. Этим занимались кто угодно: директор завода, департамент Минпромторга, Минобороны. Все. Но только не фактический владелец 100% акций.

Ничего удивительного, что после череды судебных разбирательств, Сибсельмаш признали банкротом, ввели на нем конкурсное производство и осенью 2021 года (за несколько месяцев до СВО) продали какой-то “живопырке” (ООО “Меракс” с уставным капиталов 12 тыс. рублей и оборотом в 200 млн. (чуть больше 3 млн. долларов).

Разумеется, “живопырка” тут же быстренько согласовала с местными властями программу перепрофилирования завода под торговые площади, жилые комплексы и склады. (гы-гы!). При полнейшем безразличии генералиссимуса Чемезова! (Может за ООО “Меракс” он и стоит, кстати. Иначе откуда такая прыть?).

С этого момента имущественный комплекс Сибсельмаша потихоньку исчезает. К октябрю 2022 года (война с Украиной идет уже вовсю и острый дефицит снарядов у россиян уже нельзя скрыть) имущественный комплекс «Сибсельмаш» не только фактически уже распродан, но и физически уничтожен.

Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из производственного комплекса продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. (Подобные станки в России не производятся). Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи.

Это все происходит сейчас! Во время войны! Но ни бессмысленный Минпромторг, ни Мантурова, ни Чемезова это обстоятельство совершенно не беспокоит. Они докладывают Путину о том, что производство снарядов увеличено не просто в разы, а на порядок (!) и что сообщения о дефиците снарядов на передовой – это вражеская клевета.

Итак: мы своими глазами видели бойцов Пригожина, которые называли Герасимова “пидором” потому, что у них нет снарядов. Но не верьте глазам и ушам своим, дорогие мои читатели: это все украинская дезинформация.

Мы видим независимую статистику, из которой следует, что интенсивность российских обстрелов снизилась с 60 тыс. выстрелов в сутки до 15 тыс. выстрелов. Но и это все – происки вражеских пропагандистов. А на самом деле, дорогой Владимир Владимирович, в армии никакого “снарядного голода” нет и она попросту завалена боеприпасами. По самое горло (АЛЬФРЕД КОХ).

Впрочем, я посмотрел – о реальной специализации “Сибсельмаша” писали и в прессе задолго до Коха. Вот, например, была статья в “АиФ” еще в 2013 году (по примечательному поводу – Сибсельмаш обвиняли в том, что он делал ХИМИЧЕСКИЕ снаряды для Асада в Сирии):

“К 1938 году, предприятие, носившее к тому времени название «комбинат 179», получает задачу на освоение производства продукции оборонного назначения: снарядов разного типа, взрывателей и патронов. Все это происходит с одновременным сохранением производства товаров гражданского назначения…

В советский период широко использовалась такая формула – «предприятие двойного назначения». В качестве шутки она объяснялась так – с началом войны завод по производству макарон начнет делать патроны. Предприятиями двойного назначения являлось большинство советских заводов и фабрик. Такая государственная политика основывалась на горьком опыте, полученном, как ни странно, еще в царский период. Вступившая в Первую Мировую войну Российская Империя вдруг обнаружила, что не в состоянии в достаточном для нужд армии военного периода количестве выпускать вооружения и боеприпасы…

Этот урок был хорошо выучен, и советские предприятия строились с расчетом на то, что в нужный момент они быстро смогут перейти на оборонные рельсы.

Но были и другие заводы, которые обеспечивали потребности армии в мирное время, выполняя так называемый «оборонный заказ». К ним относился и комбинат 179, впоследствии известный как «Сибсельмаш».

С началом войны главной продукций комбината 179 стали артиллерийские снаряды, взрыватели, бомбы, мины и взрывчатка. Вклад новосибирских оружейников в победу неоценим” и т.д.

По интернету можно проверить и инфу Коха про банкротство. Тут он тоже прав, правда, банкротство Сибсельмаша состоялось аж… в 2012 году.

Ну и очень забавна – такой типичный советский абсурд – фотка главного административного здания завода Сибсельмаш. Казалось бы – ну что должно стоять на постаменте перед входом на знаменитый завод “сельского машиностроения”? Наверно, трактор? Или комбайн? Или сеялка (веялка)? Но это, может, в какой-то другой стране. Перед входом на Сибсельмаш стоит ПУШКА.