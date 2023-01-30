Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Опра Уинфри и другие звезды на праздновании юбилея Anastasia Beverly Hills

В субботу, 28 января, в Лос-Анджелесе прошла вечеринка, посвященная 25-летию любимого звездами бьюти-бренда Anastasia Beverly Hills. На мероприятии собрались настоящие сливки американского шоу-бизнеса. Для общих фото на юбилее позировали Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Опра Уинфри, которая тоже принимала поздравления с днем рождения — 69 лет знаменитой телеведущей исполнилось днем позже.

Сегодня, как многие из вас знают, мой 69-й день рождения. Для меня это награда – быть сильной и здоровой в 69, – написала Опра в своих соцсетях на следующий день. – В это же время в прошлом году я перенесла двойную операцию на колене, но сейчас я чувствую себя прекрасно как никогда.

На отдельных фото в социальных сетях засветилась еще одна селебрити-компания: Джессика Альба, София Вергара, Хайди Клум, Приянка Чопра, Рита Уилсон и Шэрон Стоун. Отметим, что Чопру на мероприятии сопровождал супруг-музыкант Ник Джонас.

Мы любим тебя, Anastasia Beverly Hills! Счастливого юбилея, – подписала групповые снимки Вергара.

Косметический бренд Anastasia Beverly Hills (ABH) был основан в 1997 году и специализируется на профессиональных средствах для бровей.