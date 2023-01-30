 

Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Опра Уинфри и другие звезды на праздновании юбилея Anastasia Beverly Hills

30.01.2023, 21:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 28 января, в Лос-Анджелесе прошла вечеринка, посвященная 25-летию любимого звездами бьюти-бренда Anastasia Beverly Hills. На мероприятии собрались настоящие сливки американского шоу-бизнеса. Для общих фото на юбилее позировали Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Опра Уинфри, которая тоже принимала поздравления с днем рождения — 69 лет знаменитой телеведущей исполнилось днем позже. 

Сегодня, как многие из вас знают, мой 69-й день рождения. Для меня это награда – быть сильной и здоровой в 69, – написала Опра в своих соцсетях на следующий день. – В это же время в прошлом году я перенесла двойную операцию на колене, но сейчас я чувствую себя прекрасно как никогда. 

 

На отдельных фото в социальных сетях засветилась еще одна селебрити-компания: Джессика Альба, София Вергара, Хайди Клум, Приянка Чопра, Рита Уилсон и Шэрон Стоун. Отметим, что Чопру на мероприятии сопровождал супруг-музыкант Ник Джонас. 

Мы любим тебя, Anastasia Beverly Hills! Счастливого юбилея, – подписала групповые снимки Вергара. 

Косметический бренд Anastasia Beverly Hills (ABH) был основан в 1997 году и специализируется на профессиональных средствах для бровей. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.22 / В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

17.03.22 / Оруэлл остановился в Севастополе

13.05.22 / Гадюка покусала подростка в Подмосковье

05.06.21 / Итальянские гостиные в классическом стиле

30.10.22 / Deutschlandfunk – нападения активистов на картины лишь вредят климатическому движению

07.12.21 / Клинцевич рассчитывает на жесткий ответ России на необоснованную агрессию Европарламента

19.12.21 / Мнение: Что ждет отставного майора МВД?

20.05.22 / Кожа на руках будет как у младенца: поможет простая сода

30.01.23 / Личное: “Задаривает подарками”

27.09.22 / Россиян предупредили о росте мошенничества на рынке недвижимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика