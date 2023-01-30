 

В сети появился трейлер нового комедийного хоррора со звездой “Белого лотоса” Дженнифер Кулидж

30.01.2023, 21:04, Разное
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Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер нового фильма “У нас привидение!” (в оригинале — “We Have a Ghost”). В хоррор-комедии снялись звезда “Белого лотоса” и “Американского пирога” Дженнифер Кулидж и актер Дэвид Харбор, наиболее известный по роли шерифа Джима Хоппера в сериале “Очень странные дела”. Картина выйдет на платформе 24 февраля.

Начинается лента, как и любой фильм ужасов, с того, что семья переезжает в дом и пытается начать новую жизнь. Однако оказывается, что там обитает призрак по имени Эрнест. Его боятся все, кроме сына главных героев — Кевина. Мальчик хочет подружиться с потусторонней силой и выяснить, откуда Эрнест появился. Мальчик вместе с приведением выкладывает ролик в социальные сети, чтобы заработать денег. Однако планам юного бизнесмена мешают медиум и агент ЦРУ. Они хотят избавиться от привидения.

Медиума в ленте сыграла Кулидж, а Харбор исполнил роль Эрнеста. В актерский состав фильма также вошли Джахи Ди’Алло Уинстон, Тиг Нотаро, Энтони Маки, Эрика Эш, Фейт Форд, Нил Фитч и Стив Култер. Сценарий картины написал Кристофер Лэндон. Сюжет основан на рассказе Джоффа Мано, опубликованном в 2017 году в издании Vice. Лэндон же выступил и режиссером экранизации.

Также Дженнифер Кулидж вместе с Джошем Дюамелем и Дженнифер Лопес снялась в фильме “Моя пиратская свадьба”. Премьера комедии состоялась 18 января в голливудском Китайском театре TCL. Комедию “Моя пиратская свадьба” показали эксклюзивно на Amazon Prime 27 января.


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