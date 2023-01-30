“Смачно”: оставшаяся без денег Муцениеце вышла поработать в одних трусах

33-летняя Агата

Муцениеце после развода с Павлом Прилучным заметно изменила свой образ в

социальных сетях. Из примерной мамочки и жены она превратилась в роковую

красотку, которой чужды комплексы и границы. Недавние публикации в микроблоге —

яркое этому подтверждение.

Утро началось с горячих

танцев в нижнем белье. Агата вышла поработать над телом в одних трусах и

засняла все это на видео. Неудивительно, что у женщины такой плоский живот —

такие движения требуют много энергии.

“Смачно

двигаешься!” — написали поклонники экс-жены Павла Прилучного.

После зарядки

Агата Муцениеце выехала по делам. Во время поездки за рулем актриса призналась,

что ей стало жалко потратить на замену автомобильного зеркала 75 тысяч рублей. Двое

маленьких детей требуют больших расходов, поэтому оставшаяся без денег после

оплаты всех детских кружков Муцениеце ищет другой способ починить машину.

Заключительные

сториз бывшей жены Павла Прилучного были посвящены повышенному вниманию к Агате

со стороны мужчин. Она рассказала, как неизвестный сначала подошел к ней

познакомиться, а затем и вовсе проследил за ней до спортзала. Возможно,

поклонника зацепили танцы Муцениеце в машине под песни Скриптонита.